復活節｜外遊港人提前經港珠澳橋回港　有感澳門比香港更多人

復活節長假期最後一日，外遊港人都要收拾心情回港。運輸署表示，預料今日（1日）下午起將有較多旅客使用陸路口岸或機場回港，尤其為港珠澳大橋。記者今日中午到港珠澳大橋視察，可見持續有人入境。



由澳門回港的張小姐中午便回港以避過人潮，她表示關口人流暢順未有阻塞，又指本身預計澳門較少人而過去，不過就發現澳門也較香港多人，認為「大家可能好耐都冇出去過，或者想去其他地方，可能香港比較悶。」



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記者今日（1日）中午3時在港珠澳大橋視察，可見持續都有人入境，但則未見人潮迫爆大堂，尚算空曠。雖然巴士站見人龍，惟車站職員向記者表示，基本上一架巴士都可以清到人龍，而排巴士頭位的乘客亦指「好快咋嘛！」

花8000元買手信、玩水上樂園及住宿

由澳門回港的張小姐與兩位小朋友昨日前去澳門，形容當時人流算多，稱「都要等車嘅」，不過今日就避過人流，表示關口暢順未有阻塞。

她表示，本身預計澳門較少人，終發現澳門都較香港多人，認為「大家可能好耐都冇出去過，或者想去其他地方，可能香港比較悶。」因此香港在假期期間較為冷清。她是次旅程花費共8000、9000元，除了購入手信外，費用主要用於小朋友去水上樂園及住宿。她指，自己較少北上，是次自己都是因為突然有事才過去澳門。

小朋友：珠海可以玩好多嘢 但香港都冇

9歲的李小朋友表示，在珠海過4日3夜後回港，更指在珠海遊玩比在香港開心，稱「珠海可以玩好多嘢，但香港都冇，可以玩零食超人機。」

她又表示，去珠海當日等候需排6小時隊，今日則不多人，又指父母周五會帶她到深圳遊玩，料自己可在深圳攀石、玩VR。

關口人流暢通 回港人士指可直行直過

湯先生由中山回港，於復活節假第二日晚前往當地，形容今日關口人流暢通，「今日ok呀⋯⋯都無等，直行直過」，他稱自己特意預早時間回港，指去年較遲回港「喺度排咗3個鐘。」

被問到為何會北上不留港，他就表示「冇乜所謂嘅，去邊都OK，只係放鬆下心情放下假咁解，加上中山有屋，返去探下親戚朋友。」自己也有在中山消費，一人花費約2000元，又稱物價與香港相差三成，但並不構成其北上的原因。

同樣在中山回港的吳生表示，假期首日先與朋友去中山約會，再去順德「打咗個圈」後再去廣州遊玩。他表示，因乘搭跨境巴士，故假期首日未有等候太久，形容「隔離的士線好長」。

他提到，因長時間未有北上與朋友聚會，加上內地「消費平，唔使講。」認為中山與香港的價格相比更為經濟，指今次消費「應該每個人2000蚊啦，應該都洗唔哂。」又指「4個人食飯、打邊爐嗰啲都唔駛200蚊，喺香港唔得啦。」被問到寧願北上消費抑或留港，他就表示「都係北上㗎啦」。

中山回港的吳生表示，內地消費較便宜，寧願北上消費。（余月明攝）

港人指內地消費更平 讚食物、服務態度較好

梁先生表示，一家三口與另一家人到珠海玩四日三夜，指29號當日在香港關口用達6小時排隊，今日回港則很暢順，「我都諗住塞車，諗住早啲返嚟，點知都唔駛，好快好暢順。」

他表示，因家人有假期而北上遊玩，合共花費約5000元在長隆動物園、住宿等，若與在香港有同樣消費，「哇，爭好遠，起碼（相差）一倍」。他也認為，內地食物、地方、價錢及服務態度都較好，形容兩地價錢相差一半，但食物質素都不錯，因而寧願北上。