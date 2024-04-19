運輸及物流局與天津東疆簽備忘錄　共同打造飛機租賃及融資平台

運輸及物流局與天津東疆綜合保稅區管理委員會就深化飛機租賃和融資產業合作發展簽訂備忘錄，雙方將充分發揮兩地的比較優勢，共同打造區域聯動、優勢互補的飛機租賃及融資平台，促進兩地企業合作。



依託香港國際金融中心和東疆飛機租賃產業聚集的優勢，兩地將從融資、業務、國際競爭、宣傳、推進人才交流和培訓等不同範疇推動深化合作。



運輸及物流局與天津東疆綜合保稅區管理委員會今日（四月十九日）就深化飛機租賃和融資產業合作發展簽訂備忘錄。(政府新聞處圖片）

香港與天津在促進飛機租賃和融資產業及金融創新運營方面，均具有重要地位和作用。運輸及物流局局長林世雄和天津市委常委、常務副市長劉桂平今日（19日）見證運輸及物流局與天津東疆綜合保稅區管理委員會就深化飛機租賃和融資產業合作發展簽訂備忘錄。

運輸及物流局局長林世雄（右二）和天津市委常委、常務副市長劉桂平（左二）見該局副秘書長謝詠誼（右一）和天津東疆綜合保稅區管理委員會副主任李公良（左一）今日簽訂備忘錄。(政府新聞處圖片）

林世雄致辭時表示，備忘錄標誌香港及天津東疆發展飛機租賃的新里程。他指政府一直根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《二十大報告》的倡議，促進飛機租賃在香港發展。優化飛機租賃稅務優惠制度的條例草案於今年2月獲立法會通過，進一步加強香港在全球飛機租賃市場的競爭力。他表示，香港作為國際金融中心及國際航空樞紐，絕對能為飛機出租商提供所需的資源和配套。

據局方介紹，天津東疆綜合保稅區已成為國內最大、僅次於愛爾蘭的全球第二大飛機租賃聚集區。隨着簽署備忘錄，林世雄期待更多的飛機出租商、航空公司及需要租賃飛機的機構和人士，利用兩地共同建構的平台進行飛機租賃業務。