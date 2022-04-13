長實完成售飛機租賃業務　總計內部回報率近雙位數

長實集團（1113）宣佈，透過旗下兩家從事提供商用定翼飛機經營租賃業務之附屬公司，已完成出售飛機租賃業務。其中Accipiter Finance 乃長江實業之全資附屬公司；Vermillion Aviation 則由長江實業持股 90% ，餘下 10%權益由李嘉誠（環球）基金會持有 。交易總代價約332億元，涉及超過140架飛機，包括連同租約的飛機，以及訂購中的其他飛機。

主席李澤鉅上月曾表示，不計項目歷年產生的現金流，單計經由出售飛機租賃業務交易產生的利潤約為13億元；而投資飛機租賃業務7年多以來（包括這兩﹑三年的疫情時期），總計內部回報率近雙位數字。

長實去年12月公佈決定出售飛機租賃業務時指出，認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機。出售交易讓公司可釋放飛機組合的相關價值並變現理想收益，從而為股東創造價值，亦有機會重新調配資本以參與其他投資項目。

長實自2014年構建飛機租賃組合，主要將低機齡的窄體飛機出租予信用狀況良好的航空公司客戶。飛機租賃部門持續提供穩定的回報，去年度錄得收入25.34億元，溢利貢獻8.87 億元。