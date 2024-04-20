垃圾徵費｜謝展寰：先行先試大多居民斥擾民　8.1正式實施未定論

垃圾徵費8月1日正式實施，環境及生態局局長謝展寰今日（20日）在電視節目表示，市民對垃圾徵費的觀感有落差，大部分認為做法擾民，只有少數人認同減廢。被問到會否如期8月1日正式實施，他表示不急於下定論，完成先行先試後，再作部署。另外，管制即棄塑膠將於下星期一實施，謝展寰相信在半年適應期，食肆、商戶有足夠時間「散貨」，趕不及散貨的可轉售內地或海外。



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謝展寰：收意見稱膠袋設計不合 迎難而上實行措施

垃圾徵費於8月1日正式實施，今月初推行先行先試計劃。環境及生態局局長謝展寰今日出席有線新聞節目《有理有得傾》表示，收到意見認為膠袋設計不合適，廚餘回收配套亦要增加，不同處所的參與度有所不同。他表示，「三無大廈只有一成多人參與，住宅樓宇、私樓高一點，可能有超過一半，居民的觀感有相當落差，有少數認為做垃圾分類、減廢都是好事，大多數認為這樣做擾民。」

他表示，五、六月會向立法會報告先行先試結果，再決定下一步，至於8月1日是否仍是政府目標，現階段不急於下定論。被問及前局長稱希望政府迎難而上、勿失良機，是否亦為他的想法，他表示會迎難而上推動減廢回收，而非逆市民意見去做。

環境及生態局局長謝展寰今日表示，市民對垃圾徵費的觀感有落差，大部分認為做法擾民，只有少數人認同減廢。（資料圖片／廖雁雄攝）

管制即棄塑膠料商戶夠時間「散貨」

另外，管制即棄塑膠新法例將於下星期一實施，謝展寰相信在半年適應期，食肆、商戶有足夠時間「散貨」，趕不及散貨的可轉售內地或海外，不過新法例下，非本地的網上平台不受規管，變相市民可以繼續購入塑膠產品。

他表示：「如果市民在外地旅行帶膠產品回來，又說不准入口，不用太執著，我相信在新法例下，絕大部分要淘汰的都會淘汰，不是走私販毒的事情，現在的方式對市民來說比較方便。」他表示，塑膠對大自然的影響較木、紙等物料大，長遠都希望做到減廢，鼓勵市民自備或重用餐具。