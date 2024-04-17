垃圾徵費｜所有屋邨8月有廚餘機　議員：剩低3分2人口唔使徵費？

垃圾徵費推遲至8月1日實施，當局今年1月透露灣仔和油尖旺完全無廚餘機，中西區、南區、深水埗和大埔四區均無私人屋苑安裝。事隔3個月，環保署署長徐浩光今日（17日）在立法會特別財務委員會上稱，全港公共屋邨8月將裝設廚餘機，另有40個私人屋苑廚餘機申請獲批，當中5個屋苑已安裝。有議員質疑公共屋邨只覆蓋全港三分一人口，「剩低三分二人口係咪冇需要用廚餘回收？係咪到時廚餘垃圾唔使徵費？」亦有議員批評廚餘回收率僅5.6%太低，「政府做乜嘢呀？得5%」。



謝偉銓質疑廚餘回收率低：政府做乜嘢呀？得5%？

會議上，G19立法會議員謝偉銓稱，2022年廚餘回收率僅5.6%，質疑做得差是否因為沒有資源。徐浩光稱署方已經很落力，去年9月開始在屋邨加裝回收設施，陸續增加廚餘機，今年8月將會在全港屋邨設有廚餘機，私人屋苑可以透過回收基金申請廚餘機，謝偉銓質問「政府做乜嘢呀？得5%？」

陳凱欣質疑未有廚餘回收設施的住戶，是否不需要垃圾徵費。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳凱欣：無廚餘機是否不用被徵收垃圾費？

陳凱欣直指署方回應令人失望，質疑未有廚餘回收設施的住戶，是否不需要垃圾徵費？她又質疑在座官員都覺得沒有問題，就算無落區聽取民意，都應在議會聽取議員意見。她又以「綠在區區」為例，「『綠在區區』根本不是區區都有，美孚新邨99棟樓宇都無固定的『綠在區區』設施。」

40個私人屋苑廚餘機申請獲批 5個屋苑已安裝

徐浩光說，今次會議主要討論公共屋邨回收設施，稱私人屋苑可以申請基金裝設廚餘機，但都要居民申請才可安排；基金已經收到150宗申請，其中40個獲批，已有5個屋苑共安裝20部廚餘機。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府正推行垃圾徵費先行先試計劃，相信能更好掌握情況，會細心看待計劃推行時可能出現的問題並克服。（資料圖片/廖雁雄攝）

謝展寰：先行先試計劃有助掌握情況

議員亦關注垃圾徵費進度，民建聯立法會議員梁熙指，坊間批評回收設施配套不足，質疑8月1日實施垃圾徵費會否出現大量違規情況，會否待大型屋苑提升回收設施比例，才實施垃圾徵費。A4聯盟立法會議員林素蔚關注會否設置更多閉路電視監察違規情況。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府正推行垃圾徵費先行先試計劃，相信能更好掌握情況，會細心看待計劃推行時可能出現的問題並克服。另外，謝表示要檢視先行先試計劃有否明顯亂拋垃圾情況，考慮如何執法及打擊，環保署表明亂拋垃圾到垃圾站，或在收集點外丟棄垃圾，食環署都有專責隊執法。