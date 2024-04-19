垃圾徵費｜區議員料徵費後　院舍長者用尿片等護理品習慣或改變

垃圾徵費先行先試計劃自4月1日開始，政府日前透過民政及青年事務局，邀請區議員就試行計劃進行地區問卷調查。民建聯屯門東區議員葉文斌今日（19日）在港台節目表示，其主要負責做長者院舍的調查部份，被問及院舍的長者需使用大量尿片和敷料難以做到源頭減廢，葉文斌回應稱，垃圾徵費後，長者使用尿片的習慣或會改變。



他又指，部份私人樓宇的業主法團對廚餘機的裝置持猶豫態度，因擔心廚餘機如「清唔切」會有衞生問題，如機件故障則需請人維修等。他建議政府可在垃圾徵費真正施行前，多做宣傳教育工作



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葉文斌在港台節目《千禧年代》中表示，政府的問卷調查會在屯門區的長者院舍和商場進行，主要調查對象是試行計劃下的前線員工，如清潔工等，調查在本星期開始進行，預計會做2星期，然後在5月或6月提交予政府。

他主要負責做安老院舍的部份，看看院舍中的清潔工在垃圾徵費試行下面對的情況。被問及長者或需使用大量尿片和敷料，院舍或未能做到源頭減廢，他回應指，院舍内有不同種類的清潔工，未必每個都清楚尿片使用情況，他亦指不同長者有不同身體狀況，不是每個長者都需使用尿片，造成大量垃圾；在垃圾徵費真正實行後，他相信長者的尿片使用習慣會有所改變。

他另外提及，有部份私人樓宇的業主法團對廚餘機的裝置持猶豫態度，因擔心廚餘機如「清唔切」會有衞生問題，如機件故障則需請人維修等。他建議政府可在垃圾徵費真正施行前，多做宣傳教育工作，讓市民和法團都了解回收配套、技術設備等。