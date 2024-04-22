威尼斯視藝雙年展｜楊潤雄參觀港藝術家展覽：國際大舞台展現意念

意大利威尼斯視藝雙年展現正舉行，「帶團」到當地考察及訪問的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，參觀香港文化推廣大使徐冰及兩位香港藝術家在威尼斯的展覽。他表示，就是找到舞台把想法意念展現表達出來，威尼斯視藝雙年展就是當代藝術的國際大舞台，能夠在此展出作品肯定能吸引更多目光。



+ 1

剛剛成為香港文化推廣大使中國當代藝術家徐冰，正在威尼斯聖塔．維內蘭達教堂舉辦「徐冰：藝術衛星—首部在太空拍攝的動畫影片」的展覽。楊潤雄表示，趁在威尼斯期間前往參觀，得到徐老師親自導賞，令他領略藝術衝進太空領域，結合國家太空成就，突破界限以動畫表達，易於明白。

楊潤雄亦去到另外兩位香港藝術家在威尼斯的展覽參觀，包括陳世英的「超越」以及莊偉的形體錄像和現場演出Falling Reversely。他與兩位交談，以了解他們的創作理念和在國際的機遇。

楊潤雄說，推動文化藝術發展其中的重要一環，就是找到舞台把想法意念展現表達出來，威尼斯視藝雙年展就是當代藝術的國際大舞台，「能夠在此展出作品肯定能吸引更多目光，取得更大迴響，達至中外文化藝術交流，我們大力支持香港藝術家參與其中，展示才華！」