七欖2024｜楊潤雄：將人氣變成財氣　陳茂波：三日共10萬人次入場

香港國際七人欖球賽上周五（5日）起一連三日在香港大球場舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及財政司司長陳茂波亦到場感受氣氛。楊潤雄今（7日）在社交媒體上表示，賽事帶旺周邊的食肆和酒吧生意，將「人氣」變成「財氣」，未來將繼續推動更多大型體育盛事，讓旅客感受香港「活力之都」的魅力。



財政司司長陳茂波表示，一連三日合共吸引約10萬人次入場，場外一帶食肆酒吧也連帶受惠於盛事帶來的氣氛和人流，生意有所增加。



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李家超：明年七欖將移師啟德體育園主場館舉行

特首李家超也有入場，他在社交媒體發文表示，場內氣氛十分熾熱，加上明年活動將移師新落成、座位更多的啟德體育園主場館舉行，今年的比賽很可能是最後一次在大球場上演，令賽事添上特別意義。

球場的熱鬧氣氛亦延伸到附近一帶，有傳媒報道附近餐廳酒吧生意額因球賽帶旺人流而提升四至五成。好像香港國際七人欖球賽這種國際盛事，不單吸引了大量來自世界各地的球迷來港，有助帶旺本港旅遊、酒店、餐飲、零售等行業，為香港帶來實際的經濟效益，更向世界展現香港活力動感的一面，鞏固盛事之都的美名。今年的盛事將一浪接一浪，希望大家都能感受和分享到活動帶來的歡樂和經濟成果。

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楊潤雄：帶旺周邊食肆生意 訪港旅客門票佔超過四成

楊潤雄今也在社交媒體上表示，自己親身入場感受現場的熾熱氣氛，認為香港七欖不只是一場球賽，更是一場結合視聽娛樂享受的嘉年華，當中有不少入場球迷都悉心打扮、扮鬼扮馬，全程投入，現場亦有歌星載歌載舞、舞龍舞獅和煙火表演等，將全場熱情高漲的氣氛推至高峰。

他表示，是次七欖門票的四萬張在賽前已全部售罄，當中訪港旅客門票銷量更佔總銷量超過四成；他又指，賽事帶旺周邊的食肆和酒吧生意，旅遊、酒店、零售等各行業也同樣受惠，把「人氣」變成「財氣」。

他續指，香港七人欖球賽是「M」品牌計劃的項目，形容為「是香港一張亮麗的名片」，未來將會繼續推動更多大型體育盛事落戶香港，以及推動體育結合旅遊的發展，讓旅客親身來港感受香港「活力之都」的魅力。

▼4月5日 七欖首日▼



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陳茂波：市民及世界各地旅客盡情投入

陳茂波亦在社交媒體上表示，一連三日的香港國際七人欖球賽圓滿舉行，氣氛非常熱烈。他指，是次賽事合共吸引約10萬人次入場，包括市民及世界各地的旅客一同入場，盡情投入這項年度體育盛事，而場內載歌載舞、觀眾的精心打扮，場外一帶食肆酒吧也連帶受惠於盛事帶來的氣氛和人流，生意有所增加。

他提到，下午上演的兩場「Melrose銀劍賽」決賽中，港隊男子組表現出色，並力壓日本取勝，而港隊女子組亦與國家隊上演一場緊張刺激的賽事，全場球迷都為球員的全力拼勁喝彩打氣，共同享受難忘的盛事時光。

▼4月7日 七欖最後一日▼

