議員不滿「遊花園」　楊潤雄有不能說的秘密？｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長楊潤雄近日陸續約見立法會各板塊議員食飯介紹工作大計，惟部分人事後不滿楊對議員所提意見的回應如「遊花園」。據悉，事件引起關注，有官場中人指一些尚未成熟的事項，楊潤雄等決策官員有時實難給予確切回應。



文化體育及旅遊局長楊潤雄。（黃浩謙攝）

楊潤雄近日主動約見不同板塊的立法會議員交流，分享局方未來工作大計，有議員向《香港01》表示，楊潤雄對議員提出的意見「耍下耍下咁，就好似平時答你哋記者問題咁囉，帶我哋遊花園。」

據悉，相關批評引起關注，有官員稱政府歡迎議員提出意見，也定必考慮議員的意見，但同時指出決策官員的難處在於有時候一些建議可能涉及內部正醞釀的事項，在時機尚未成熟階段作出確切回應，萬一最終決定與官員原先回應有出入，恐引起混亂，望議員能諒解；又指楊潤雄過去也有透過不同方式與議員交流。

此外，政府內部也有人認為，把復常過程中多宗「蝦碌」事件，全部歸咎於文體旅局有欠公允，以「美斯之亂」為例，當中很多事情根本不是個別決策局、甚至特區政府能控制，強調當局在過程中已極力作出爭取，無奈事與願違。

總之，政府歡迎包括議員在內各界的善意批評，期望能與全社會一齊為香港拼經濟、拼民生。