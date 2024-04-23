香港貨櫃碼頭吞吐量跌出十大　業界：海運較失色料困難會持續

航運界研究機構Alphaliner發表數據指，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，首次跌出十大。有業界今早（23日）在電台節目指，香港的貿易表現其實不差，空運數字有上升，惟海運比較失色，而整體華南有生產外移、工廠升級轉型、華南一帶港口擴張等，也為香港帶來頗大威脅。



但他強調，即使海運發展未來數年仍會面對困難，但香港貨櫃碼頭吞吐量仍然不少，仍高於很多國家，認為不應因為現時的情況而扼殺海運發展，相反要想方法增強競爭力，包括與船公司商討繼續保留香港在航線之中、加快開放跨境陸路運輸等。



葵涌貨櫃碼頭4月時的情況。（香港01攝）

8號貨櫃碼頭。（資料圖片/蔡正邦攝）

香港付貨人委員會執行總幹事何立基指，香港出口市場正在好轉，並引述貿發局2024年第一季香港貿發局出口信心指數，在銷售及新訂單一項，現時指數為37.9，預期指數則達49.9，反映香港貿易商對未來期望好。

不過，他也坦言本港出口亦有挑戰，據同一調查結果，有83%受訪出口商認為未來12個月主要挑戰在於海外市場經濟放緩/衰退風險，並分別有63%及58%受訪者指主要挑戰在運輸成本上升、及地緣政治影響供應鏈及生產/採購活動。

何立基指出，香港的貿易表現並不差，空運數字有上升，惟海運比較失色，在航運界研究機構Alphaliner最新數據中，吞吐量跌出十大，反映海運是有危機的地方。他也直言，相信情況會持續，因整體華南有生產外移、整體區域一些以往釋放量大的行業，正進行升級轉型，因應貨物改變，多改用空運，而華南一帶港口密集，未來仍會擴張，對香港帶來頗大威脅。

他認為，未來香港要繼續維持空運領導地位；至於海運，他則強調，即使海運發展未來數年仍會面對困難，但香港貨櫃碼頭吞吐量仍然不少，仍高於很多國家，認為不應因為現時的情況而扼殺海運發展，相反要想方法增強競爭力，包括與船公司商討在重整航線時，繼續保留香港在航線之中，就著勞工短缺考慮輸入外勞等。

他也特別提到，希望當局加快開放跨境陸路運輸，又指現時假日也有不少私家車北上南下，相信只要為貨櫃車訂立較高的要求，要做也是可以做得到。

Alphaliner公布2023年全球港口貨櫃吞吐量排名，香港跌至第11位，按年減少14.1%，以5年計下跌21.6%。

航運界研究機構Alphaliner本月17日發表數據指，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，按年跌1位，是史上首次跌出十大。運輸及物流局於翌日（18日）在社交平台專頁撰文，稱另一機構Lloyd’s List的調查方法之下，2023年香港吞吐量雖然下跌1位，但仍在第十位，又稱不應單單以吞吐量去量度，強調香港的綜合實力全面。