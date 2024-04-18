香港貨櫃碼頭吞吐量跌出十大　運流局：另一機構統計料有第十位

航運界研究機構Alphaliner昨日（17日）發表數據指，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，按年跌1位，是史上首次跌出十大。



運輸及物流局今日（18日）在社交媒體發文，稱估計另一機構Lloyd’s List的調查方法之下，2023年香港吞吐量雖然下跌1位，但仍在第十位，又稱不應單單以吞吐量去量度，強調香港的綜合實力全面。



Alphaliner公布2023年全球港口貨櫃吞吐量排名，香港跌至第11位，按年減少14.1%，以5年計下跌21.6%。

香港按年跌幅14.1% 首15港口最大

Alphaliner昨日發表調查指，2023年港口吞吐量以上海稱冠，按年增長3.9%，其他在十大的中國城市有第三位的寧波/舟山、第四位的青島、第五位的深圳、第六位的廣州，和第八位的天津。而新加坡則排第二位，釡山第八位，洛杉磯/長灘港排第九位，第十位則是杜拜/傑貝阿里。

而當中增長最大的是青島，按年增長16.9%，洛杉磯/長灘港下跌12.6%，香港跌幅更達14.1%，是首15大港口之中最大跌幅。

對比疫情前2019年 更大跌21.6%

若以5年計算，即2023年與疫情前的2019年比較，青島港增長42.8%，而香港則大跌21.6%，亦是跌幅最大港口，更是首15大港口之中唯一有雙位數字跌幅。鄰近港口之中，廣州同期增長7.8%，上海更增長16%。距離稍遠、今年排第14位的廈門，5年增長亦有12.8%。

8號貨櫃碼頭。（資料圖片/蔡正邦攝）

運輸及物流局：一向採用Lloyd’s List排名

運輸及物流局表示，局方一向引用另一機構Lloyd’s List的排名，指2022年香港在Lloyd’s List排第九位，共處理1,669萬個標準箱。雖然有港口未公布數據，但根據政府統計處資料，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量有1,440萬個標準箱，以此計算，局方估計香港在Lloyd’s List的2023年排行之中會是第十位，較2022年下跌1位。

至於Alphaliner的統計，運輸及物流局指不同機構的計算方法有差異，Alphaliner將洛杉磯港和長灘港合併計算，在2022年排第九位，同年香港為第十位。

引用多項數據 強調香港具競爭力

運輸及物流局說，根據《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》，香港排名全球第四位，反映本港的航運綜合實力，具備理想的港口條件、優質的航運服務業群以及優良的營商環境。

局方又引用上海航運交易所的資料，2023年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口的高效處理能力。

此外，2020年，波羅的海國際航運公會（BIMCO）通過《BIMCO法律和仲裁條款2020》，將香港列為四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊，局方指反映香港在海事爭議解決方面的國際地位。

再加上香港的船舶註冊以總噸位計是全球第四位，運流局說，香港港口的實力綜合而全面，不應單單以吞吐量排名去量度。

對於社會關注香港港口貨櫃吞吐量下跌趨勢，運流局強調更應抓緊時機繼續鞏固及發展香港港口的優勢，又指去年年底推出了《海運及港口發展策略行動綱領》，為海運港口發展注入動力。