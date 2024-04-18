香港貨櫃碼頭吞吐量跌出十大　運流局：另一機構統計料有第十位

撰文：文維廣
出版：更新：

航運界研究機構Alphaliner昨日（17日）發表數據指，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量跌至11位，按年跌1位，是史上首次跌出十大。

運輸及物流局今日（18日）在社交媒體發文，稱估計另一機構Lloyd’s List的調查方法之下，2023年香港吞吐量雖然下跌1位，但仍在第十位，又稱不應單單以吞吐量去量度，強調香港的綜合實力全面。

Alphaliner公布2023年全球港口貨櫃吞吐量排名，香港跌至第11位，按年減少14.1%，以5年計下跌21.6%。

香港按年跌幅14.1%　首15港口最大

Alphaliner昨日發表調查指，2023年港口吞吐量以上海稱冠，按年增長3.9%，其他在十大的中國城市有第三位的寧波/舟山、第四位的青島、第五位的深圳、第六位的廣州，和第八位的天津。而新加坡則排第二位，釡山第八位，洛杉磯/長灘港排第九位，第十位則是杜拜/傑貝阿里。

而當中增長最大的是青島，按年增長16.9%，洛杉磯/長灘港下跌12.6%，香港跌幅更達14.1%，是首15大港口之中最大跌幅。

對比疫情前2019年　更大跌21.6%

若以5年計算，即2023年與疫情前的2019年比較，青島港增長42.8%，而香港則大跌21.6%，亦是跌幅最大港口，更是首15大港口之中唯一有雙位數字跌幅。鄰近港口之中，廣州同期增長7.8%，上海更增長16%。距離稍遠、今年排第14位的廈門，5年增長亦有12.8%。

8號貨櫃碼頭。（資料圖片/蔡正邦攝）

運輸及物流局：一向採用Lloyd’s List排名

運輸及物流局表示，局方一向引用另一機構Lloyd’s List的排名，指2022年香港在Lloyd’s List排第九位，共處理1,669萬個標準箱。雖然有港口未公布數據，但根據政府統計處資料，2023年香港貨櫃碼頭吞吐量有1,440萬個標準箱，以此計算，局方估計香港在Lloyd’s List的2023年排行之中會是第十位，較2022年下跌1位。

至於Alphaliner的統計，運輸及物流局指不同機構的計算方法有差異，Alphaliner將洛杉磯港和長灘港合併計算，在2022年排第九位，同年香港為第十位。

引用多項數據　強調香港具競爭力

運輸及物流局說，根據《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》，香港排名全球第四位，反映本港的航運綜合實力，具備理想的港口條件、優質的航運服務業群以及優良的營商環境。

局方又引用上海航運交易所的資料，2023年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口的高效處理能力。

此外，2020年，波羅的海國際航運公會（BIMCO）通過《BIMCO法律和仲裁條款2020》，將香港列為四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊，局方指反映香港在海事爭議解決方面的國際地位。

再加上香港的船舶註冊以總噸位計是全球第四位，運流局說，香港港口的實力綜合而全面，不應單單以吞吐量排名去量度。

對於社會關注香港港口貨櫃吞吐量下跌趨勢，運流局強調更應抓緊時機繼續鞏固及發展香港港口的優勢，又指去年年底推出了《海運及港口發展策略行動綱領》，為海運港口發展注入動力。

香港貨櫃碼頭吞吐量首跌出十大　業界指記不起客戶何時提起香港自由亞洲電台指香港航運地位急退化　運流局批無中生有、捏造事實航運業重組聯盟　據報擬改道至東南亞　港轉口港名單恐遭剔除港去年貨櫃吞吐量排名下跌　林世雄：應抓緊時機續鞏固港口優勢九倉吳天海看淡香港航運業　指貨櫃碼頭業臨競爭　行業前景或惡化
貨櫃碼頭
航運業
運輸及物流局