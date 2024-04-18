香港貨櫃碼頭吞吐量首跌出十大　業界指記不起客戶何時提起香港

國際航運界研究機構Alphaliner周三公布的最新統計，上海港繼續為全球貨櫃吞吐量最大的港口，去年吞吐量增長3.9%，至4,915萬個標準箱（TEU）。新加坡以3,901萬個TEU居次，第三位為寧波港，吞吐量為3,530萬個TEU。曾是世界上繁忙港口之一的香港，其貨櫃碼頭吞吐量連跌7年下跌之餘，更是有紀錄以來跌出全球十大。



至於排第四至第九名分別是青島、深圳、廣州、南韓釜山、天津及美國洛杉磯／長灘（LA／LB）。

前十名港口中，有七個位處中國，惟香港去年錄得港口吞吐量約1,434萬，按年跌14.1%，連續第7年下跌，並且跌出全球十大貨櫃港口之列，是有紀錄以來首次。至於杜拜取代香港，在貨櫃吞吐量中排名第十。

有關本港航運碼頭業近況，業內人士已表達出其憂慮。九倉（0004）主席兼常務董事吳天海早前曾表示，本港貨櫃碼頭情況與昔日全球最繁忙港口光景大相逕庭，主要由於區內競爭加劇，被深圳及南沙搶走不少吞吐量，相信短期不但難以改善，甚至會惡化，並期望與本港政府合作改善問題。

他又提到，今年在全球供應鏈及航運聯盟調整之下，香港港口「失多於得」，一方面是巴拿馬運河及蘇彝士運河分別因旱情及地緣政治事件而影響服務，市場供應鏈重新執位；一方面是全球航運公司已出現半壟斷，今年初有航運聯盟重組及重新編配航線後，香港成為輸家。

此外《自由亞洲電台》亦引述Rhenus Logistics北美總監Stephanie Loomis在最近的Loadstar Podcast指出，已記不起上次托運人詢問香港是甚麼時候了，她們看到深圳，看到鹽田…香港是做空運，與北京及天津一樣，香港將是做空運，僅此而已。