沙田沙井意外｜李家超向家屬致以慰問　要求勞工處深入調查

沙田源禾遊樂場昨晚（22日）有4名工人進行渠務工程，期間有兩名工人在沙井中暈倒，送院後證實不治。特首李家超並死者及家屬致以慰問，並希望勞工處深入調查。



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事發昨晚接近凌晨，4名工人在沙井工作期間不適，其中兩名26歲及34歲男子暈倒，送往威爾斯醫院後證實死亡，初步相信工人在沙井中吸入硫化氫。

李家超今早（23日）在行政會議前表示，對死者及家屬致以慰問，會提供一切可行幫助。他指已經更新密閉空間工作守則，渠務署有審視類似工程，事件發生後渠務署已經暫停類似工作，希望勞工處深入調查，並按照結果處理。他強調職業安全文化要深入每一個工作者、參與者，各方持份者要共同預防意外發生。