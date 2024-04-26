小紅書KOL瘋傳！極力推薦《藏紅寧鎮痛組合》緩解疼痛迅速見效

都市人生活壓力大，經常坐出現腰痠背痛，或者運動造成的長期舊患，容易受各種疼痛困擾著。西藥雖能快速止痛，但長期服用藥物有機會對身體產生不良影響。那麼，如何才能用更天然、更溫和的方式緩解疼痛呢?然而，中醫配方就成為大家另一個不錯的選擇。由黃天賜教授研發的《藏紅寧外用鎮痛劑》和《藏紅寧藥貼》，秉持藏族文化的「以心行氣，以氣運身」理念為基礎，運用中藥成份緩解痛症，近日更獲數十位小紅書KOL極力推薦，一用即見效，是你必備的旁身之物！



《藏紅寧鎮痛組合》暢銷 港人必備健康良方 化解痛症

港人生活在節奏急速的都市，腰痠背痛、關節疼痛、頸項肩痛等慢性的舊疾雖然困擾不已，單靠西藥往往無法徹底解決問題的根源，反而可能加重肝臟負擔。在這種情況下，轉向中醫藥的智慧和療法，找出痛點，或許能夠為我們帶來治標治本的治療方案。

《藏紅寧鎮痛組合》秉持藏族文化中「以心行氣，以氣運身」的理念，將中醫藥的知識和智慧，應用於治療疾病和維護健康之中。《藏紅寧外用鎮痛劑》的按摩頭可以輕鬆搵出痛點，用按摩頭於患部按壓，找出不適處或痛點。將適量藏紅寧外用鎮痛劑塗於痛點上，按壓2-3分鐘，每日2-3次。而《藏紅寧藥貼》有效緩解關節疼痛、頸項肩痛和舊患痠痛等疼痛症狀，只需將藥貼貼在特定部位，雙管齊下成就疼痛患者救星。

另外，《藏紅寧》是由黃天賜教授研發，他創立的「黃道益活絡油」品牌和「健絡通活絡油」品牌歷史悠久，深受大中華地區歡迎，所以《藏紅寧》亦同樣得到大眾信任，近期更獲得數十位小紅書KOL一致推薦，絕對是各位都市人必備的旁身之物。

《藏紅寧外用鎮痛劑》

適合使用時間：日間

特點：鎮痛劑採用獨特配方，能夠迅速舒緩疼痛，讓你在工作期間不再受到身體不適的干擾，大大提升工作表現。此外，鎮痛劑設有走珠頭，讓你在使用時亦能在相對應的穴位進行按壓，深入舒緩痛楚。例如是辦公室人士經常面對的肩頸痛和腰痛等等，只需輕輕塗抹亦加以按壓穴位，即可享受有效的活血散瘀效果。

《藏紅寧藥貼》

適合使用時間：夜間

特點：藥貼是針對都市人晚上休息之設，經過一整天的工作勞動後，大家回家後可能已經欠缺使用鎮痛劑按壓穴位的力量，而藥貼正是為此時而生。藥貼通過滲透皮膚，溫和舒緩疼痛和不適感，只需將藥貼貼在特定部位，便能快速緩解效痛症，助你身心均得到更好放鬆和休息。

職業運動員實證《藏紅寧》功效顯著

雖然中醫藥看似是上一輩才會使用之物，但其實其效用之大，確實吸引不少年輕一代、甚至是職業運動員選用。例如六屆長洲搶包山比賽女子組冠軍的「包山后」黃嘉欣經常在攀登訓練遇到撞傷和瘀傷，她坦言全靠《藏紅寧》才能解決痛症：「藏紅寧外用鎮痛劑和藥貼可以幫助我活血散瘀並強力有效鎮痛，它們能夠深入滲透，快速緩解疼痛，無論是扭傷、關節疼痛還是舊患痠痛，都能提供及時的舒緩。」

「包山后」黃嘉欣靠《藏紅寧》舒緩在攀登訓練遇到的撞傷和瘀傷。

前香港奧運足球代表隊和香港足球代表隊成員劉志強在球員時代曾接受左膝外半月板手術，他表示自己同樣是靠《藏紅寧》舒緩痛楚：「當時在比賽後經常感到左膝關節劇痛和腫脹，甚至無法伸直腳。為了緩解這種不適，我會在疼痛的部位上使用藏紅寧。使用這款產品後，我明顯感受到腫脹情況在一晚之間明顯減退了許多！」

曾接受左膝外半月板手術的劉志強亦靠《藏紅寧》舒緩手術前後的痛楚。

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（資料及相片由客戶提供）