65歲男與舊同事糾紛 涉離職後「起底」及負評 遭私隱署拘捕
撰文：呂穎姍
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私隱專員公署今日（25日）公布，一名65歲男子涉違「起底」罪等捕。被捕人今年2月與舊同事發生糾紛，他在3月離職後，涉嫌於社交媒體平台先後發布兩條舊同事個人資料的訊息，並對作出「負評」，當中包括中英文名、手電號碼、工作地址、照片等，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
私穩署調查顯示，事主與被捕人士於去年曾在同一間公司共事，兩人今年2月因事發生糾紛，被捕人於今年3月初離職。有人其後於今年3月中旬，在社交媒體平台的個人帳戶內，先後發布了兩條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。
涉及括中英文名、手機號碼、工作地址等
事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓氏及別名、手提電話號碼、工作職位、辦公室地址、辦公室電話號碼、工作電郵地址及照片，而電郵地址亦顯示了事主公司的名稱。
被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。
私隱專員公署提醒市民，不要因為私人恩怨而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。
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