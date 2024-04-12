22歲女分手後網上公開前度個人資料　涉違「起底」罪今被捕准保釋

一名22歲女子與男友分手後疑因感情糾紛，在社交媒體平台的公開群組發放含有前男友中文姓名、照片、略去部份內容的身份證副本等，涉違反「起底」罪行，今日（12日）在新界區被私隱專員公署拘捕，她暫獲准保釋。



私隱專員公署。（資料圖片）

私隱專員公署表示，該名22歲女子與男事主曾為男女朋友關係，兩人於2023年12月分手。不久後，有人在一個社交媒體平台的公開群組內發布了一條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。

案情指，事主被披露的個人資料包括中文姓名及照片，以及一張略去部分內容，屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、部分香港身份證號碼、出生日期、性別，以及事主的照片等。

公署今日在新界區拘捕該名22歲女子，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《私隱條例》彈被捕人士獲准保釋，公署會繼續調查案件。

公署提醒市民，不要因為私人恩怨而將他人「起底」，而身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。