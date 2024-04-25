港大校委會調查結束後張翔首露面　出席U21大學聯盟論壇談AI影響

ChatGPT等人工智能（AI）生成工具的興起，衝擊教育界發展。全球大學聯盟U21於港大舉行年度網絡會議暨校長論壇，港大校長張翔於校委會專責小組調查報告完成後，首席於公開場合露面，他致辭時表示，人工智能技術正影響著Z世代，希望藉論壇與來自世界各地的大學代表深入討論，並研究國際間的學術合作，可如何應對的全人類正面對的危機，如氣候變化、公共健康等。他致辭約三分半鐘，之後便離開會場，未有參與討論。



港大校長張翔今日在U21大學聯盟2024 年度網絡會議暨校長論壇中表示，大學與社會都同樣面對人工智能應用所帶來的挑戰以及優勢。（黃浩謙攝）

張翔：AI影響Z世代 聞年輕律師難找工

全球大學聯盟U21的年度網絡會議暨校長論壇，主要討論有關創科發展如何與大學教學結合、人工智能如何威脅，同時幫助學術研究等。

港大校長張翔指，現時人工智能技術正影響著Z世代，有律師會亦向其反映，年輕的律師正難以找到工作，因人工智能都可做到這些工作。他指，希望藉論壇與來自世界各地的大學代表深入討論，並研究國際間的學術合作，可如何應對的全人類正面對的危機，如氣候變化、公共健康等。

同場的澳洲國立大學校長、2011年諾貝爾物理學獎得主Brian P. Schmidt在演講時亦指出，大家現時正身處網絡年代，很多資訊、知識的學習和傳播都來自網上，而人工智能在這方面的發展迅速，大學或正面臨失去製做、傳播知識的領導性地位。

澳洲國立大學校長、2011年諾貝爾物理學獎得主Brian P. Schmidt認為，大學有其社會角色，大學可發揮其角色，為社會發展提供更多研究和想法。（黃浩謙攝）

諾貝爾獎物理學者：大多人不信媒體政府 大學應就社會問題發表意見

他認為，大學作為組成社會結構的骨架之一（societal institutions），擔任社會重要角色，包括教導最高深學問予學生、思考研究新知識、將艱澀的學問化成易於社會大眾理解的內容、獨立自主地做學術研究等。他表示，在人類未來發展等範疇，大學不能只是等待其他機構或人士帶領，如政府等，反而應發揮其優勢，舉例現今世代，大多人不相信媒體、政府，大學應運用有眾多教授、學者的優勢，為社會各種問題提供更多意見。

教育局副局長施俊輝指，政府一直支持大學的創科教育以及國際化教育。（黃浩謙攝）

教育局副局長施俊輝亦表示，現時世界正邁向數位時代（digital era），大學正緊貼時代發展，將創科、科技、資訊科學方面的科目結合人文學科，讓學生可以跨學科知識來思考不同方面的議題。他指，香港目前有約35%的大學生正就讀STEAM的科目課程，STEAM教育亦配合中國發展創科產業支柱的政策。

此外，他指，政府除了要發展大學的創科教育，也期望可將香港打造成國際化的教育樞紐，措施包括將非本地生的本科課程學額上調至40%，增加一帶一路沿線學校入讀本港大學的獎學金，以吸引更多海外學生來港升學；同時，政府亦增加對大學交流計劃的資助，讓就讀學生可有更多機會到世界各地及中國交流。