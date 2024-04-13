港大風波｜張翔：對大學傷害難以彌補　已簽約國際頂尖學者卻步

香港大學校長張翔去年捲入多項管理不當投訴，校務委員會周五（12日）深夜公布經半年調查，「吹哨者」在電郵中的指控不足以確立。張翔發表聲明「終於還我清白」，但指今次事件對香港大學造成的傷害仍難以彌補，其中全球招聘人才計劃受挫，個別已簽約加盟港大的國際頂尖學者因而卻步。



張翔表示，會加強與校委會的溝通，帶領管理層推進大學的改革，繼續提高效率。



港大校委會去年10月9日舉行特別會議，討論對校長張翔的多項管理不當的投訴，議決按照港大「舉報政策」 ，成立五人專責小組，調查投訴事項，預期小組12個星期內提交報告，再作決定，結果長達半年才公布結果。

調查小組可掌握的證據，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。 港大校務委員會專責小組報告

張翔感謝同事「守住良心與正義的底線」

張翔在聲明中指出，調查結論充分證明，一連串的匿名舉報和惡意指控全屬子虛烏有。他表不，過去半年眾多同事受到牽連，嚴重影響工作之餘，亦遭受巨大精神壓力，「我對此非常痛心。」他感謝每一位同事在「這段動蕩的時間」堅守崗位，盡力維持大學運作，「頂住各種壓力，守住良心與正義的底線。」他又感謝那些秉持公正立場的校委會成員和專責小組成員，及所有關心港大的同學、舊生和朋友。

香港大學校長張翔近月捲入校政風波，校委會成立專責小組調查匿名投訴。（資料圖片 / 林若勤攝）

張翔：同事懼怕被捲入失實投訴 大學發展計劃難以推進

張翔表示，雖然調查報告證實了他的清白，但今次事件對香港大學造成的傷害，仍難以彌補，至少有三大問題：現在同事懼怕被捲入失實投訴，嚴重影響日常工作；大學的發展計劃難以推進，部份甚至被迫暫停；全球招聘人才計劃受挫，個別已簽約加盟港大的國際頂尖學者因而卻步。

香港大學的發展，對香港的未來及國家的發展至關重要。香港大學的聲譽不幸因今次事件被抹黑，在國際社會造成惡劣影響。 港大校長張翔

張翔表示，他會加強與校委會的溝通，帶領管理層推進大學的改革，繼續提高效率。他說真誠地希望大學運作重回正軌，放下成見，擺脫干擾，回歸平靜，讓每一位同事重新積極投入工作，一起追回被浪費的機會和時間。