港大風波｜調查報告：吹哨者指控不足以確立　張翔：終於還我清白

港大校長張翔去年底陷入校委會內部紛爭，港大校委會今晚（12日）公布，已接納由專責小組提交的報告。調查小組稱可掌握的證據顯示，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。



張翔發表聲明，指匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」。他不點名指有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」



香港大學校長張翔近月捲入校政風波，校委會成立專責小組調查匿名投訴。（資料圖片 / 林若勤攝）

校委會今晚深夜公布，已接納由專責小組提交的報告。專責小組是根據校委會於2023年10月9日和11月6日通過的決議成立，檢視按港大的「舉報」政策和程序，收到的相關電郵投訴涉及的問題和事宜。

校委會指，調查小組可掌握的證據，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。

相關委員會處理並防止已發現問題再次發生

校委會議決，交由轄下的人力資源政策委員會、財務委員會及其他委員會檢視報告的調查結果，向校委會報告已採取或將採取的措施，以處理並防止已發現的問題再次發生，從而提高大學的管治，履行大學的使命。

專責小組由港大審計委員會主席吳永嘉議員擔任主席，其他成員包括施文信和趙子翹兩位校委會成員，以及資深大律師許偉強及孫德基兩位非校委會成員。

專責小組獲授權對投訴電郵中舉報或提及的問題和事宜，逐一作出檢視，根據港大的 「舉報」程序，調查這些問題和事宜，向校委會作出報告。

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張翔：有人惡意扭曲事實 達至不可告人目的

張翔其後發表回應聲明，他指專責小組的調查報告證實匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」，充分證明一連串的匿名舉報和惡意指控全屬子虛烏有。「有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」

張翔表示，對於造謠者透過匿名電郵，對他和大學作出嚴重誹謗，這樣的行為理應受到強烈譴責。「大學須慎重運用吹哨者匿名舉報制度，在事件真相未明時，尊重及保護及被舉報者的權益，防止機制被濫用，杜絕誹謗、誣告和陷害他人的不正之風。」

▼2023年10月9日 校委會主席王沛詩見傳媒▼

