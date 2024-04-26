7字頭手機電話號碼來了　通訊局確認已編配五組字頭供應商使用

不少市民近期開始收到以「7」字為首的八位數字電話號碼，通訊事務管理局今日（26日）表示，截至去年底，香港的流動電話服務用戶數目達2,440萬，已陸續編配以「7」為字首的流動電話號碼供新的流動電話智能卡(SIM卡)使用。



通訊局提醒市民應對陌生來電時刻保持警覺。針對電話詐騙，通訊事務管理局辦公室已經落實不同措施以攔截可疑來電，電訊商已經與警方建立聯絡機制，根據警方提供的詐騙記錄及資料，將涉嫌進行詐騙的電話號碼封鎖或停止該號碼的服務，已有約59萬個本地電話號碼因此被暫停服務。



通訊事務管理局確認電訊服務供應商已開始指配「7」為字首的八位數字流動電話號碼予用戶。（資料圖片）

通訊局暫只指配701至705五組字頭

通訊事務管理局表示，社會對流動電話號碼的需求不斷增加，因此早在2017年重整「香港電訊服務的號碼計劃」，除了「2」及「3」為字首的八位數字電話號碼繼續編配供固網電話使用外，其餘「4」至「9」為字首的八位數字電話號碼會，主要編配或預留用於流動電話服務。

局方指截至去年底，香港的流動電話服務用戶數目達2,440萬，約為人口的316%。為配合服務需求，通訊局已陸續編配以「7」為字首的流動電話號碼供新的流動電話智能卡(SIM卡)使用，由電訊服務供應商指配予用戶，暫有以下五組數目字已使用：

「7」為字首流動電話號碼：「701」、「702」、「707」、「708」及「709」

25個「7」字頭號碼組保留供傳呼服務

局方表示，小部份「7」為字首的特定號碼組，於2021年7月起繼續用作提供本地傳呼服務。

．「71」至「73」段內的25個特定號碼組

「71」至「73」段內的25個特定號碼組用作傳呼服務號碼。(通訊辦圖片）

方保僑：仍要留神是否騙徒來電 有2方法可得到「假號碼」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以往7字頭號碼用作傳呼機，但近年已有做流動電話號碼，故並非只要是7字頭號碼來電便是詐騙電話。

他指雖然7字頭未必全是詐騙，但仍要留神是否騙徒來電，因在本港電話號碼實名制後，目前主要仍有兩種方法可得到「假號碼」，其一是用不法方法登記，例如假身份證等；其二則利用網際協議通話技術（Voice over IP，VoIP）撥打的電話。

方續稱，VoIP電話即類似用Skype等軟件，直接撥打電話，因其來電號碼（Caller ID）可以更改，故騙徒或會套用真電話致電。他稱現時部份地區政府規定，境外撥入電話需加上「+」號，令該些改號碼電話，有異於本地正常電話號碼，有助區分詐騙電話。

香港電訊商已獲編配7字頭手機電話號碼。（視覺中國）

59萬個本地電話號碼現詐騙致電模式被暫停服務

通訊局提醒市民應對陌生來電時刻保持警覺，防騙最有效的方法是時刻提醒自己、家人和朋友保持高度警覺。局方指針對電話詐騙，通訊辦已經落實不同措施以攔截可疑來電，電訊商已經與警方建立聯絡機制，根據警方提供的詐騙記錄及資料，將涉嫌進行詐騙的電話號碼封鎖或停止該號碼的服務。

通訊辦亦制定業務守則，要求流動服務供應商自2023年6月30日起監察自其網絡及系統打出的電話，一旦識別出懷疑詐騙電話的致電模式，例如個別電話號碼被發現於短時間內打出大量電話，便會採取適當行動，暫停向該流動電話號碼提供電訊服務。截至今年3月底，約有59萬個本地電話號碼因此被暫停服務。