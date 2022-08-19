緬甸詐騙營｜受害者以不同電話號碼求助逾兩個月 家人誤以為騙案
撰文：周皓宜
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港人遭「賣豬仔」到東南亞被迫參與電騙的個案愈爆愈多，民建聯立法會議員葛珮帆昨日（19日）接獲市民求助，指20多歲的兒子今年6月初前往泰國工作、卻遭拐賣至緬甸邊境禁錮，過去兩個月來不時循WhatsApp、短訊等途徑向他們發出求助訊息，表示被迫從事電騙和網騙活動，亦曾被虐打。現場駐守人士持有機關槍與電棒，以致未敢逃走，在園內也遇到其他港人。
兒子以不同海外號碼傳訊求助 家人以為騙案
葛珮帆引述求助家人指，由於求助訊息每次來自不同海外電話號碼，又於深夜時分發出，家人當初以為是騙案，沒有加以理會，及至留意到近日媒體廣泛報道，發覺事態嚴重，經入境處協助確定兒子6月初確實離境，懷疑兒子真的被禁錮，非常憂慮，已向警方報案，現已由重案組接手調查。
葛珮帆說，待自己以往曾處理過不少求職騙案，但今次情況最為惡劣及嚴重，之前受害人主要是金錢損失，但今次受害人面對嚴重身心傷害，失去人身自由，更有生命危險，至今已知最少仍有11人被禁錮，救人刻不容緩。
她稱，隨著事件繼續發酵，未來可能會陸續出現更多求助個案，支持保安局成立專責小組，認為能更有效協調相關執法部門的跟進工作，為求助人士提供一切可行協助。她期望局方與外交部駐港特派員公署、駐當地中國大使館、以及國際刑警保持密切聯繫，盡快營救港人逃出魔掌。
▼部份緬甸詐騙營內情況▼
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