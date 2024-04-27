垃圾徵費試行｜住宅合規率參差　指定袋暫停產惹揣測　謝展寰解畫

垃圾徵費「先行先試」計劃即將完結，環境及生態局局長謝展寰今（27日）出席商台節目時指出，暫發現一些有管理的地方如食肆及政府大樓等，合規率較高，相反住宅合規率就偏低，另亦有聽到有市民反映推行垃圾徵費計劃擾民。



此外，近日有供應商暫停生產指定垃圾袋，惹來撤垃圾徵費措施的揣測。他則解畫指，由於計劃推遲至8月1日實施，而放置指定垃圾袋的存儲地方已滿，故環保署建議生產商暫時毋須再生產。至於會否再延後實施垃圾徵費時間，他表示，會按試行計劃參與者回饋的意見，再決定下一步部署。



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垃圾徵費「先行先試」計劃在本月初開始實施，並即將完結，環境及生態局局長謝展寰今出席商台節目《政經星期六》時指出，暫發現一些有管理的地方如食肆、院舍及政府大樓等，只要管理層有指示員工執行，合規率相當高，接近百分百；相反住宅合規率則較參差，特別是三無大廈，只有約一兩成人有參加，私人大廈的參與率有五成多。

另外，當局亦特別關注前線員工及市民感受，並指有聽到有前線員工反映徵費後，除了擔心工作量增加外，亦擔心會違規，另有市民反映推行垃圾徵費計劃擾民。

至於近日有供應商暫停生產指定垃圾袋，惹來垃圾徵費再押後的揣測。他則解畫指，由於計劃推遲至8月1日實施，而放置指定垃圾袋的存儲地方已滿，故環保署建議生產商暫時毋須再生產，「純粹係因為咁，唔係因為停產。」至於會否再延後實施垃圾徵費時間，他表示，會按試行計劃參與者回饋的意見，再決定下一步部署。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片 /廖雁雄攝）

此外，近日也有不少市民反映廚餘機經常爆滿的問題，謝展寰表示，「廚餘機現時最大嘅問題，亦係我哋好歡迎嘅問題，就係反應相當踴躍」，故局方會加密替換次數，亦會增加廚餘機數目。

新設綠在區區開放時間延至晚上9時

他補充，現時有大半公共屋邨已放置廚餘機，涉及500多部，而在未來3個月全數屋邨都會設置。他亦指，日後會逐步轉用智慧廚餘收集桶，其收集桶為密封加上會進行消毒，希望可以慢慢擴大相關收集桶，另政府亦正探討有沒有新技術，以改善現時的運輸問題。

至於有市民反映「綠在區區」回收點的開放時間，未能便利上班族，他表示，日後新設的回收點將延長開放至晚上9時。