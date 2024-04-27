垃圾徵費｜指定袋庫存達2個月用量叫停產　生產商：合約無此指標

原定4月1日實施的垃圾徵費計劃延至最快8月1日才推行，環保署本月指示指定垃圾袋生產商停產，稱已有足夠兩個月使用的存量。以本港住戶約290萬戶計算，每戶每日要使用一個估計，庫存料達1.8億個，這未計算非住戶使用量。



有不願具名生產商表示，與政府所簽合約，沒有列明當存貨達兩個月便需停產這條款，之前生產的指定袋均存放在中標的政府指定貨倉，而年初以來當局已減少向生產商發出採購訂單（purchase orders）。該生產商仍有信心政府會推行垃圾徵費，不過認為最終如撤銷，已購入原材料也可生產環保垃圾袋供其他地區使用，不會因而招致損失或浪費。



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4間公司去年8月獲環保署批出生產指定袋合約，產品今年1月下旬至2月起，陸續於超級市場、便利店、藥房及網上平台發售。其後因政府決定延至8月1日才實施垃圾徵費，銷售也叫停。

環保署周五（26日）表示，現時指定袋庫存已足夠約兩個月使用。由於垃圾收費延至8月1日實施，供應商暫時無需生產額外指定袋亦能滿足實施前後的需求。有指定袋生產商表示，之前生產的垃圾袋均按規定，存放在政府指定的嘉里貨倉內，料已滿額。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

該生產商表示，合約中沒有列明當指定垃圾袋庫存達兩個月使用量便需停產。環保署在本月初叫停再生產前，其實已減少發出發出採購訂單，相信是延後推行垃圾徵費相應安排。

當局列明指定袋以三層生產技術（再生塑膠在中間層的三層薄膜材料）製造，並以低密度聚乙烯（LDPE；又稱 4 號塑膠）作為主要成分，同時需要含有最少50%再生塑膠物料。該生產商表示，已買入部份原材料，若最終政府擱置垃圾徵費會有影響，不過仍可將原材料生產環保垃圾袋供其他地區使用，不會浪費。

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該生產商樂觀相信政府仍會推行，認為有助推行垃圾分類；促政府應加強配套，以及協助食肆等行業，以減低營運成本因垃圾徵費上升。

4間生產商共得9份指定垃圾袋供應合約，每份預計價值介乎8,100萬至1.83億元。《財政預算案》預估4月1日起年度的垃圾徵費收入達到17.9億元，較政府原先預計徵費初期每年收入8億至10億元高至少八成。

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