4.22走塑｜大快活$2不鏽鋼餐具實測夠硬　粥店紙匙羹浸20分鐘變軟

第一階段管制即棄膠餐具措施今日 （22日）起實施，禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。



多間食肆早前已表明會徵收環保餐具費用，記者今日就到3間連鎖食肆購買外賣，實測竹製、紙製以及不鏽鋼餐具的方便度及耐用度，其中引起網民熱烈討論的大快活2蚊不鏽鋼餐具，夠輕巧及堅硬；反觀海皇粥店提供的紙匙羹，放在粥內約20分鐘後就變軟。



第一階段管制即棄膠餐具措施今日實施，措施禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。早前已有多間食肆表明會徵收環保餐具費用，為了測試環保餐具的方便度及耐用度，記者今日分別到大快活、海皇粥店，以及大家樂購買外賣餐具實測。

網民稱兩蚊不鏽鋼餐具賣大包

大快活早前表示，今日起會提供中式餐具包、西式餐具包供選購，顧客可以1元購買以上兩種餐具包。同時，該店也提供不鏽鋼環保餐具包，並以2元出售，不少網民事前已熱烈討論，形容2元一套不鏽鋼環保餐具是「賣大包」，不過也有網民估計餐具的質素不佳。

記者實測發現，外賣不鏽鋼餐具，重量遠比堂食的不鏽鋼餐具輕，但其堅硬程度足夠，即使用力「屈」，餐具亦無法變形。

另外無論是木餐具，或者不鏽鋼餐具，均能切開牛扒，不過使用木餐具較為費力；至於不鏽鋼的刀柄由於較輕薄，手指發力時有輕微不便，但切割能力不俗。至於不鏽鋼羹及叉，同樣較為輕薄，不過在使用上沒有太大影響，與堂食餐具相若。

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紙匙羹經不起時間考驗

海皇粥店的外賣不設餐具費，不過外賣需另加1元。記者購買了一碗粥，該店就提供一隻紙匙羹。不過紙匙羹就未必經得起時間考驗，放在粥內約20分鐘後雖然仍然能勺粥，不過就已變形變軟。

第三間連鎖店大家樂的外賣餐具，需要額外加1元，提供木刀、叉、植物纖維匙羹。記者試用木刀、木叉，發現均能成功切開雞扒，不過使用起來較為費力，需要切多幾下才能成功切開。

千呼萬喚的4月22日、第一階段管制即棄膠餐具終於來到實施日，今日起禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在飲飲堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，又禁止酒店免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水則可有償提供。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。

新例實施首六個月為適應期，政府承諾不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。