紅磡站鐵路展今起開放　市民一家大小參觀退役列車　回味童年時光

港鐵於紅磡舊月台推出「『站見 』鐵路展」的全新鐵路體驗館，今日（27日）起開放展出，陳列出多款退役列車和部件，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」等。展覽開始前，場外已有數十名鐵路迷等候。有市民一家大細參觀，回味童年回憶，「諗返起細個返學放學一啲場景同埋經歷。」



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「黃頭」退役列車最受歡迎 扑頭位鐵路迷提早個半小時等入場

上午約九時，「站見」鐵路展開放前45分鐘，現場已有數十位鐵路迷提前到達紅磡站等候。排頭位的鐵路迷、26歲蔡先生稱，今早8時多已在站外等候，特意帶同攝影器材參觀「黃頭」列車。他指，從未見過「黃頭」列車，今次能親身一睹真身，感到十分開心及興奮。

排第三位的市民鄭先生指，熱衷鐵路三至四年，同樣希望一睹「黃頭」列車風采，笑言因太期待今日活動，昨晚未能入眠。他又特意早上8點半左右，前來購買「黃頭」列車模型作為收藏。

陳先生帶同太太和小朋友參觀「黃頭」，感受自己童年回憶。（容嘉儀攝）

市民：諗返起細個返學放學經歷

市民陳先生帶同妻子及兒子「重遊舊車」，感受自己童年回憶。陳先生指，昔日經常乘坐東鐵線上學及放學，「黃頭車」陪伴昔日上學時光，「諗返起細個返學放學一啲場景同埋經歷。」

他指，特別希望兒子在舊列車上，感受乘載着自己童年回憶的車廂，形容兒子也樂在其中，在車廂內開心跑跳。他續指，比對展覽的「黃頭」和「烏蠅頭」列車，發現新款列車的車卡連接門截然不同，感慨香港鐵路發展之快。

而鐵路迷鄭先生參觀「黃頭」列車後，感到非常滿意。他指，享受可以親身走進車廂，坐上座位感受。他指，最深刻是舊式車廂沿用圓形扶手，而非現今三角形扶手，感覺相當新奇。就讀中一的李同學表示，親自看到舊式車廂的座位及扶手，特別感受到鐵路的歷史。

港鐵於是次展覽中，紅磡站舊月台陳列東鐵綫第一代電氣化列車，包括於1999年起停駛「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」，市民能進入車廂內打卡及觸摸車廂內座位及扶手。舊月台上層，亦展出不同退役列車和部件，如信號燈及指示燈等以及不同鐵路珍藏，當中亦有多件由不同年代鐵路員工借出的珍藏物品。