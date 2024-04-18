鐵路展｜黃頭、烏蠅頭3退役車紅磡站展出　4.27起免費參觀｜多圖

為慶祝港鐵服務市民四十五周年，港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展，首次展出東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及 56號柴油電動機車「杜利華號」。展覽將由4月27日起，逢星期六、日及公眾假期開放予公眾人士免費入場參觀，暫定展出至今年年底。



港鐵於紅磡站內設鐵路體驗館，並以「站見」為主題，意指在車站相見。館內設三大展區，包括「鐵路解碼」、「鐵路歲月」及亮點展區「下一站...回憶」，融入歷史、教育及消閒元素，並以不同展品和互動、多元感官體驗，讓參觀者多角度了解鐵路的發展進程並感受鐵路文化。

電影《賭神》曾在退役車車廂取景。（網上圖片）

展區一「鐵路解碼」探索鐵路奧秘

展內設有三大主題，其中「1、2、3信號燈」可了解鐵路運作的中樞神經；「列車大解構」可見到一比一列車解構圖，以及「標記百科」展示各種標示牌及工具。展內的信號列車結構及一些鐵路標記，公眾都可以近距離探索鐵路世界的幕後運作。

退休員工稱捐薪酬通知書展出

第二個展區中，記載不同「鐵路人」多年來為鐵路發展所作出的貢獻，公眾可以欣賞由不同年代鐵路員工珍藏的物品和故事；展內同時展出M車駕駛室實物。

兩位已退休的鐵路員工李兆祥和孟笑薇，分別捐出1980年代的香港地下鐵路公司薪酬通知書，和1980年代地下鐵路修正早期系統通車典禮送贈員工的紀念瓷碟。

1980年加入港鐵任職辦公室助理、2020年退休前擔任物業經理的李兆祥表示，港鐵是其畢業後首個工作。捐出人生第一份糧單的他表示，該糧單意義重大，從糧單所見的手寫字、工資為1159.93元，亦可見證社會發展。他有感「公司幫我留住呢樣嘢，反而我自己keep住都係放file入面。」認為港鐵設展非常有心，認為「捐畀公司比自己收藏更有價值」。

1979年就入職港鐵擔任公關助理，後期於石硤尾站擔任站務主任的孟笑薇，在2023年退休之後擔任半職客戶聯絡主任，笑言與港鐵感情深厚「做掃地都制」。她表示，因自己丈夫也是鐵路員工，所以就有兩塊紀念瓷碟，故與他相討「不如我哋共享一塊啦！」另一塊就捐予公司。

她表示，瓷碟可見證她在公司的年資，同時又見證港鐵80年通車可過海，意義重大。她指，「我睇返之後都好開心，可以睇返45年以嚟，原來我哋係有咁多唔同工作環境、制服、線路產生。」

亮點展區「下一站...回憶」現退役列車

退役列車東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」和中期翻新列車「烏蠅頭」，以及一輛56號柴油電動機車 「杜利華號」於紅磡站相聚，並停泊於紅磡舊月台上，參觀者亦可登上兩款載客列車。

56號柴油電動機車 「杜利華號」

東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」

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中期翻新列車「烏蠅頭」

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展區亦設有互動元素，可以收聽港鐵於全球各地營運的車站廣播，更可面對螢幕模擬不同年代的職員「換上」制服拍攝相片。

港鐵指，每位參觀者可隨機獲贈復刻版車票卡一張作為紀念品，亦可於展覽場地選購港鐵精品及限量版「經典港鐵車票精選集」。

於「站見」鐵路展外，位於紅磡站U3樓層的餐廳亦融入鐵路元素，加入 「烏蠅頭」紅和藍的標誌性顏色，配以列車車架及車廂座位，打造出獨特的車廂用膳空間。

展覽勾起鐵路迷童年回憶

鐵路迷及「火車未到站」創辦人紀俊安今日率先參觀展覽，他表示，展覽中最深刻是黃頭列車，令其勾起小時候乘搭的回憶，「好似以前細個搭黃頭列車，嗰種燈光、嗰個座椅，其實都會回想返以前細個搭火車返堔圳嗰個感受。」當中橙色座椅可重返8、90年代的香港情懷，指今次可以再次見到黃頭列車，覺得非常振奮。

第三個展區設於舊紅磡站月台，是當時直通車的總站。被問到直通車未有再通車有何感受，他就指，自己未有機會乘搭直通車，故感到有點可惜，惟「呢個展覽亦相當吸引，大家可近距離接觸退役列車，如果你話有啲取捨，咁呢個展覽都值得大家去參觀、去做。」

鐵路迷及「火車未到站」創辦人紀俊安今日亦率先參觀展覽，他表示，展覽中最深刻的是黃頭列車，令其勾起小時候乘搭的回憶。（黃浩謙攝）

至於會否建議港鐵可長做展覽，他表示要先觀察大眾的踴躍程度，稱「直通車恢復無期時，甚至高鐵取代到佢角色嘅時候，咁開放返個月台，長期做返個展覽，其實都唔止對鐵路迷，甚至對推廣文化、推廣旅遊都有一定價值。」

他亦大讚整個展覽有舖排，可讓參觀者了解鐵路發展歷史，用不同零件、設備、人和事，用故事形式作講解，他形容很吸引，亦可讓大家得悉鐵路同城巿發展的關係。

歐陽伯權：展覽予列車活出「第二生命」

港鐵公司主席歐陽伯權於開幕典禮表示，「站見」鐵路展特別紀錄了香港鐵路的歷史及「鐵路人」故事，透過多元化體驗，讓大家重溫每個難忘的鐵路時刻， 了解香港鐵路發展。展覽展出多款退役列車，讓列車活出「第二生命」， 以不同方式聯繫社區，繼續服務市民，期望大家參觀後可感受到鐵路情。

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4.20起可網上預約

公眾人士可由4月20日早上10時起於網上預約30日內的場次，登記以先到先得的方式進行，成功登記者將會收到電郵確認。

鐵路展開放首兩個月會預留平日時段予社區團體組織參觀，以推廣鐵路文化至不同社群。展覽暫定展出至今年年底，每場參觀時間為75分鐘，每場參觀人數約100人。