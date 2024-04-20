紅磡站「站見」鐵路展周六開放預約即爆滿　林世雄稱車站充滿溫度

港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展今早（20日）十時起開放公眾預約，不過預約系統一度未能登入，在一個小時後，30日內的參觀日子便已預約爆滿。港鐵回覆表示，由於反應熱烈，有較多人士同時使用預約系統，一度造成系統繁忙。



運輸及物流局局長林世雄今早發表網誌，從歷代列車憶起梅艷芳在一則經典手錶廣告，又自稱60年大埔人，他指「站見」列車是陪伴其成長的代步工具。



開放預約一小時後即滿額 港鐵：反應熱烈

為慶祝港鐵服務市民四十五周年，港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展，首次展出東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」。展覽將由4月27日起，逢星期六、日及公眾假期開放予公眾人士免費入場參觀，暫定展出至今年年底。

記者今早10時起嘗試登入鐵路展網上預約系統多次而未能成功，直至10時45分左右再嘗試登入終成功，不過發現展覽在4月及5月共10個日子的預約在11時都已滿。

港鐵指，「站見」鐵路展的預約參觀系統於今早10時開放。由於反應熱烈，有較多人士同時使用預約系統，一度造成系統繁忙。截至11時40分，30天內的參觀場次已全被預約。

林世雄：見證車站是充滿溫度地方

運輸及物流局局長林世雄今早發表網誌，形容香港的鐵路不但是集體運輸骨幹，亦是陪伴全港市民一同成長的回憶，展覽可以帶市民「返回香港鐵路的記憶長廊，讓大朋友重溫自己的鐵路故事、小朋友認識我們的鐵路發展軌跡。」

他續指，不同年代對「車站相見」有不同記憶，例如有一點年紀的可能會想起過年返鄉下時，在直通車上食雞髀。他有聽聞，中生代對此的回憶密碼應該是「旺地恒」（旺角地鐵站恒生銀行）三個字，而他的腦海則出現梅艷芳在一則關於天長地久的經典手錶廣告中，在車站月台等候愛人的畫面，以及在學生年代讀過朱自清《背影》一文中，父親在月台送別兒子時為他買橘子那個蹣跚的背影。

他表示：「這一幕幕溫馨又或浪漫的場面，均見證車站除了讓乘客去到目的地外，亦是一個充滿溫度的地方。」

自稱60年大埔人 「站見」列車陪伴其成長

林世雄續指，作為一個有超過六十年資歷的「大埔人」，「站見」鐵路展的主角是真正伴其成長的代步工具，現場展出的第一代電氣化火車「黃頭」列車、早兩年退役的「烏蠅頭」，還有柴油機車等，在他人生不同階段都曾目送他們在家附近的鐵路往返。在展覽中看到這些被賦予「第二生命」的列車，他的腦裡已即時響起「轟隆、轟隆」的火車聲。

他指出，港鐵選址紅磡作為展覽場地亦具特殊意義，紅磡站49年來歷經柴油火車及電氣化火車時代。隨著2021年屯馬線全面開通、2022年東鐵線百年來首次跨越維港，紅磡站更成為連繫新界東西、貫通香港南北的重要鐵路樞紐。

持續檢視服務質素 繼續成為世界前列營運商

林世雄又表示，列車退役同時代表鐵路更新，如觀塘線及港島線已陸續換入「Q Train」，以取代今次亦有展出的「M Train」，其他市區線和迪士尼線列車同樣會陸續更換新列車。

他續指鐵路展亦提醒我們要進一步提升競爭力才能穩守世界級的「金漆招牌」，他祝願港鐵持續檢視與提升服務質素，繼續成為世界前列的鐵路營運商，為香港、內地以至世界各地，提供安全、可靠及高效的鐵路服務。