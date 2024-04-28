積金局「積金易」平台6.26投入運作　供打工仔檢視個人MPF計劃

積金局推出「積金易」平台，將於今年6月26日投入運作，屆時將會有首個強積金計劃加入，其餘的強積金計劃會以「先細後大」的原則陸逐加入平台，預計所有強積金計劃於2025年加入，扛工仔將來可透過平台檢視自己的強積金，查看僱主有否準時供款。



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積金局主席劉麥嘉軒今日（28日）發表網誌，她指「積金易」平台於今年6月26日投入運作，屆時將會有第一個強積金計劃率先加入平台，其餘的強積金計劃，將會根據計劃規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，預計所有強積金計劃會於2025年內全部加入到平台。

她表示，當所屬的強積金計劃加入平台後，已在平台登記開戶的打工仔女便可以隨時隨地用手機或電腦檢視自己的強積金，例如每個月查看僱主有否準時供款，保障自己的強積金權益。

積金局主席劉麥嘉軒

另外，積金局在2023/24年度，巡查超過1,200間僱用場所，處理超過37,000宗僱主拖欠供款的個案；發出「追數通知」的數目超過376,000張，較之前兩個財政年度分別增加9%及19%。局方亦成功為超過96,000名僱員討回約$1.55億拖欠供款，較對上兩個財政年度討回的拖欠供款分別增加7%及11%。