強積金｜積金局完成檢討　供款入息上下限不變　勞工界促盡快提升

根據強積金條例，積金局須每四年對繳納強積金的最低及最高入息水平進行不少於一次檢討，積金局今日（14日）在提交立法會人力事務委員會的2018-2022年周期檢討報告指，因疫情對不少市民生活造成沉重打擊，嚴重影響小小企業運作，為穩定經濟、為企業提供喘息空間及保障就業等，積金局因此建議不就最低及最高入息水平作調整。



勞工界早前有消息稱，政府會於2025年上調供款入息上下限，強積金每月須供款入息門檻增至1萬元，最高供款入息上限水平升至5.5萬元，即每月供款供上限增至2,750元。積金局在報告指，在疫情受控及經濟回穩前提下，去年第三季展開下一周、即2022-26年周期的檢討，並指根據《強積金條例》，除定期檢討，積金局可進行額外檢討。



據法定檢討機制，強積金每月最低及最高的入息基準水平，分別為每月就業收入中位數的50%，以及每月就業收入分布中第90個百分值的每月就業收入。積金局以往就最低及最高有關入息水平進行四次檢討，分別是在2006年、2010年、2013年、及2018年進行。

維持供款入息上下限在7,100元及30,000元

現時，強積金最低及最高有關入息水平為7,100元和30,000元，即市民每月入息低於7,100元不用供強積金，惟僱主仍要按其入息供款5%；如入息高於7,100元，勞資雙方均要按僱員入息供款5%，上限為3萬元的5%，即1,500元。

同意積金局建議 勞福局：疫情對經濟及社會造成嚴重衝擊 經濟尚在復蘇中

勞工及福利局今日表示，積金局已根據《強積金條例》就最低及最高有關入息水平完成2018年至2022年的周期檢討，積金局在考慮各項因素後，認為不適宜提出調整入息水平的建議。勞福局指，政府同意積金局建議，表示留意到疫情對香港經濟及社會造成嚴重的衝擊，疫情過後，經濟尚在復蘇過程中，需時恢復，因此不宜在今次周期檢討調整最低及最高入息水平。

按2021年第四季數據 最低及最高入息水平分別為9,250元及51,000元

文件指，根據政府統計處綜合住戶統計調查，2021年第四季統計數據，最低及最高有關入息水平分別為9,250元及51,000元，積金局在報告指，留意到疫情對不少市民的生活造成沉重打擊，嚴重影響中小型企業的運作，進行檢討時社會的焦點是紓解民困、專注控制疫情，並為企業提供喘息空間，從而穩定經濟，保障就業和維持市民信心，積金局在考慮不同因素後，認為不宜調整有關入息水平。

新一個4年期檢討去年第三季已展開

積金局稱在該個去年4月寫的報告中稱，將會在最近一波疫情受控及經濟回穩後，盡快展開下一個4年期（即 2022- 26年）的最低／最高有關入息水平檢討。據悉，相關檢討已於去年第三季展開。

林振昇。（資料圖片）

勞聯林振昇指現水平10年未改動 毋須等下周期檢討完結始提升

立法會議員、勞聯主席林振昇認為，法例指明每四年要檢討一次，上一個檢討年期因社會事件及疫情不宜去做，即已有4年未檢討，目前供款入息上下限已是2013年水平，即已有10年未有改動，故認為應盡快去做，莫等下一個檢討年期結束、即2026年才落實。

入息下限若維持7,100元 政府代低收入人士供款受惠者少

林認為，隨過去10年最低工資提升，現時強積金入息下限7,100元實在太低，「基層全職工作月薪都起碼有9,000」，又認為並稱政府正計劃為該些因低收入獲豁免交強積金人士代供強積金，若不提高入息下限，受惠人數不多，故建議將入息下限提升至月薪9,000元或以下。他亦稱入息上限3萬元，在目前工資水平而言已不算高薪，亦應盡快提高。