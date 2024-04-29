港大Ocamp非禮案　事主指活動中突玩捐山窿遊戲　期間覺胸被摸

港大女生參加迎新營（Ocamp）疑遭非禮，一名男生否認非禮及普通襲擊罪，案件今(29日)在粉嶺法院開審，女事主稱在她參與「Disco Night」活動時，有人提意玩「火車捐山窿」，她覺被人觸到胸部，後面的女組員事後告知當時有男生經過，並觸碰到事主，並認得該男子叫「阿強」。後來她們玩另一遊戲時再遇上「阿強」，「阿強」在遊戲上問女事主：「有無扑過嘢？」他又問另一女組員：「會唔會想3P？」



被告鄧皓然，20歲，學生。他被控於2023年8月20日，在新界保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子X；並於同月21日，在同地宿舍客廳襲擊X。

被告鄧皓然否認非禮及普通襲擊罪。(朱棨新攝)

同組有非港大學生任助手

X在屏風後作供，案發期間她參加在大棠度假村舉行的港大的迎新營，學會幹事或師兄師姐會任「組爸」或「組媽」，亦有非港大學生任助手。

獲女組員告知摸胸者是阿強

去年8月20日晚，他們參加一個名為「Disco Night」的活動，有人即興提出玩「火車捐山窿」，X同組女組員A在X的後面，A搭住X的膊頭。期間，X感到有人伸手由她腋下向下掃至腰和臀部，手指並觸及她的胸。X初時以是A故沒有為意，惟A其後告訴她是另一男子所為，X感到不舒服和「核突」。A在翌日的活動中，認出作出該行為的男子為「阿強」，並告知X。

晚上聊天被阿強在手臂打圈

至21日的凌晨時份，X和組員在宿舍客廳聊天，「阿強」和另一人加入，「阿強」並分享他挑逗女子和他性交的事，又著X「伸隻手出嚟」，「阿強」在X的左手臂打圈，以示範「撩女仔」。X指當時感到不舒服，為免掃興而強忍。

玩另一遊戲又遇上阿強

X其後和他人玩一個名為「psychologist」的遊戲，各人可問問題和回答，「阿強」加入一個名為「傳真機」的規則，即回答時要說真話。期間「阿強」問X：「有無扑過嘢？」X未有回答，「阿強」轉問A：「會唔會想3P？」A即回應不想。

X指「阿強」當時身穿有城大字眼的衣服，但自稱就讀港大工程學院。X其後在認人手續認出「阿強」是被告。

A稱搭X膊頭時有男子突然轉過

A供稱她在玩「火車捐山窿」時，原本搭著X的膊頭，一名男子從右邊穿過她和X之間，手指掃到X的胸。A稱認得該男子的其頭髮厚度似藝人周柏豪，同時沒有剷短。

案件編號：FLCC1451/2023