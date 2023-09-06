教大Ocamp｜28歲男1月非禮網友7月被捕　暑假入營四度落手再落網

香港教育大學早前爆出迎新營（Ocamp）性侵事件，警方經調查後拘捕28歲姓嚴男子，他涉嫌與5宗案件有關。據了解，5案受害女子均為學生，其中1人早於去年底於網上結識嚴男，於1月在其私家車內被非禮，她即時報警，而嚴男在7月27日因該案被捕；另外4人因暑假期間的迎新營活動結識嚴男，並先後被嚴男性侵、偷窺及非禮。



值得注意的是，嚴男於7月22至23日參加紅十字會主辦的聯校迎新營時，被指涉嫌強姦一名18歲「組媽」，而嚴男出營不久，即於7月27日因涉及1月份的非禮案被警方拘捕，但他於8月份參加迎新營時，卻不知收斂，竟再向多名女生下手。



受害人A：22歲女大學生在車上被非禮

事主A於2022年12月透過社交平台認識嚴男，並於今年1月12日晚上11時收到嚴男的短訊，對方相約她見面，並指會開車送事主回家。直到翌日（13日）清晨5時許，事主登上嚴男私家車的副駕駛座並睡著了，豈知當她醒來時卻發現被帶到陌生地方，而且被嚴男非禮。事主感到受冒犯，表示不情願及推開嚴男，但嚴男並未停止，其後嚴男驅車回家後離開，事主隨即報案。而警方於7月27日亦已拘捕嚴男，涉嫌非禮。

其中一位事主指，在7 月尾迎新營的時，施害者在沒有戴安全套的情況下強姦女事主。(社交媒骿截圖）

受害人B：18歲教大女學生疑被強姦

事主B是教育大學一年級女學生，於7月22日至23日參加了香港紅十字會主辦的聯校迎新營，並擔任迎新營「組媽」，地點為元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠渡假村會所。7月23日凌晨5時許，事主與嚴男及另一男宿友在宿舍房間的床上喝酒，約一小時後男宿友離開，嚴男突然對「組媽」上下其手，她表達不想並反抗但無效，對方更強姦了她。事主在迎新營結束後報案。

教大稱指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。（資料圖片)

受害人C：19歲女學生在車上被非禮

事主C與嚴男於2023年8月22日參加一個大學遊戲協會舉辦的迎新營而認識。當日迎新營結束後，事主與嚴男及其他四位參加者一起在大埔海濱公園閒逛，直至翌日（23日）上午8時，嚴男開車送事主和其他人回家，由於事主住最遠，故是最後一站。當所有人落車後，事主轉坐副駕駛座，其後她在車上睡著，當她醒來時發現車輛停在不知名地點，並打開擋風玻璃和窗簾。嚴男原本跟事主說想小睡一會兒，然而卻突然非禮她，事主立即推開嚴男並叫他停止，隨後嚴男驅車送事主回家。 事主經考慮後報案。

受害人D被偷窺，受害人E被非禮

事主D（23歲）、事主E（18歲）與嚴男於8月27日至28日參與了大學學會舉辦的迎新營而相識。據知是教育大學大攝影學會和機電學會舉辦的迎新營，地點為大嶼山嶼南道香港基督教女青年會梁紹榮度假村。而事主D擔任迎新營「組媽」。

據知，當時宿舍的淋浴門鎖故障，事主D並已明確告知包括嚴男在內的所有室友。豈料當事主D沖涼期間，嚴男突然衝入浴室及拉開浴簾，事主D曾與嚴男對質，嚴男隨即離開浴室。而事主E亦在同一個迎新營被非禮，當時她與朋友聊天，嚴男則坐在她的右側，並伸手掃過她的右大腿。事主D和事主E與朋友討論後，決定向警方報案。