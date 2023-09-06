教大Ocamp性侵｜警拘28歲男子涉強姦、非禮　暑假曾參與6次迎新營

大學迎新營（Ocamp）風波不斷，早前兩宗牽涉教育大學迎新營性侵案，警方昨（5日）在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子涉非禮及窺淫。據悉，被捕人為教大4年級非全日制學位學生，他同時涉另外三宗非禮案，其中一宗發生在今年1月，並曾在7月被捕。



元朗警區重案組今日（6日）下午見記者講解案情，指被捕男子今個暑假曾參與6次迎新營，已於其住所及私家車上，檢獲5件迎新營T恤作為證物。



教大稱指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。（資料圖片)

元朗警區助理指揮官(刑事) 鄧翊几指出，經調查後，發現被捕男子今個暑假參加6次迎新營，其中一次迎新營並非大學及相關學會舉辦，屬聯校活動，其餘五次均與同一家大學有關，所有迎新營舉辦的地點分別是元朗、大埔及大嶼山南部，目前至少涉及4宗性罪行，而警方昨日拘捕他時，在其處所及私家車，檢獲5件迎新營T恤作為證物，參與過的相關迎新營並曾受性侵的人士，可向警方報案。

記者多次問及，為何昨日才拘捕疑犯，鄧翊几強調接獲報案已作出行動，並曾於7月拘捕涉案男子。他又說，因案情較敏感，經評估對當時人的影響，不便透露詳情，也不便透露被捕人是否曾涉性罪行，但會循其心理、精神及家庭狀況作調查方向。

據了解，被捕人為教大4年級非全日制學位學生，案情指他涉於今年7月23日在紅十字會主辦聯校迎新營中，於大棠渡假村會所內強姦一名18歲女新生。另一宗涉及教大一個Ocamp的「組媽」，事主在同一社交媒體專頁撰文，講述8月28日在大嶼山梁紹榮渡假村參加Ocamp時，被一男同學窺視裸體，並稱已在營中洗澡前，已告知同組同學浴室鎖壞了，不要內進，惟有男組員衝入浴室，更拉開浴簾，再快速離開。

警方昨在大嶼山北拘捕28歲姓嚴男子，經調查後發現他另外涉及三宗非禮案，其中最早一宗發生於今年1月，在網上認識一名22歲女學生，並在開車送她回家時，非禮在車上睡著的女事主，事主回家後立刻報案，警方7月27日以非禮拘捕嚴男。

其中一位事主指，在7 月尾迎新營的時，施害者在沒有戴安全套的情況下強姦女事主。(社交媒骿截圖）

據悉，另兩宗則涉及大學Ocamp，其中一宗事主為一名19歲女學生，她在8月22日於大學遊戲學會Ocamp認識被捕人，翌日結束後駕車載人離營時，在車上非禮一名女生；另一宗則同涉及8月28日的大嶼山梁紹榮渡假村Ocamp，18歲女事主報稱被被捕人摸一名女生的大腿。

教大今回覆指，案件已進入刑事調查階段，校方不宜作出具體評論，重申大學不是法外之地，所有大學持份者必須守法，校方不會容忍任何違法行為，若查明屬實，將啟動懲處程序，絕不姑息。