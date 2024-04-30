總統戲院結業｜戲迷拍照留念　保留最後戲票　嘆結業大勢所趨

新寶院線周六（27日）於社交平台宣布，旗下銅鑼灣總統戲院將於4月30日光榮結業，同時感謝大家支持。戲院今日（30日）最後一日營業，有巿民特意前來支持，表示「冇得打風睇戲」，認為一個如此方便、票價便宜的戲院結業得可惜，惟有感是大勢所趨，不少人寧願留在家中睇戲；亦有巿民特意一早從九龍過海，購買最後一張戲票，慨嘆「時代嘅巨輪」，望今日可留下一個回憶。



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位於銅鑼灣謝斐道及景隆街交界的總統戲院於1966年開業，至今營業第58年、逾半個世紀。今日（27日）戲院上映4套電影，包括《超意神探》、《特技狂人》、《白日之下》及《哥斯拉X金剛： 新帝國》，合共9個場次。

不少巿民前來打卡拍照

記者早上到戲院視察，不少巿民前來打卡拍照，以及購入最後一場電影的戲票。截至今早10時13分，最後一場19:35的《最意神探》已有八成滿。

截至今早10時13分，最後一場19:35的《最意神探》已有八成滿。

許先生昨日得悉結業消息，在附近上班的他購入今日最後一場次電影。（盧翊銘攝）

市民：屋企睇戲大勢所趨

巿民麥先生得悉戲院今日結業，特意前來購票睇戲。他表示，對結業消息感可惜，指「睇埋最後一齣」、「冇得打風睇戲」。他提到，總統戲院位置方便、票價便宜，但認為結業是大勢所趨，不少巿民現時在家已可看電影，「我自己間唔中都喺屋企睇」。多年來都在總統戲院看電影的他，笑言與太太拍拖都會過來看電影。

「以前賀歲片就爆到七彩」

另一位巿民許先生稱昨日得悉結業消息，在附近上班的他特意在最後一日購票看電影，「特登嚟買最後一場19點35分嗰場戲⋯⋯已經爆咗九成，已經（坐）最後嗰個位。」他表示，一個月平均在此看兩、三次電影，90年代已經在有在此睇戲的回憶，約朋友一同約會，稱「好慘呀，以前好大間戲院㗎。逢有賀歲片就爆到七彩，一飛難求；而家就真係疏落得好緊要。」

他另指，戲院票價便宜，而因為以前是大戲院，有感現在「有少少沒落」。對於有不同戲院逐一結業，他表示「啲蚊型戲院（結業）好失落。」對於感到可惜，又指「啲人依家唔使出嚟睇戲」，自己就仍然願意到戲院睇戲。

居九龍特意過海保留戲票

80多歲的温先生由報紙及社交媒體得悉結業消息，購入中午場次的《超意神探》，他表示自己以前「出嚟做嘢⋯⋯出嚟行街蛇下王就去下。」對戲院結業感到可惜，「依家都已經冇咩舊戲院，都係好新嘅戲院。」又稱以前看電影次數較多，現在因年紀大就較少外出。

他又指，對於香港不少店舖及戲院結業感可惜，「舊時香港好繁榮，真係好好，去邊到玩去邊都得⋯⋯有啲唔捨得咁。」並希望現在只是過渡時期，冀香港會變得更好。

住九龍區的李先生今日只買戲票不睇戲，他表示「我哋始終係老一輩嘅人，呢啲舊式戲院冇一間就少一間，有啲可以留得到嘅嘢，一張戲票，都叫做一個紀念。」他表示，戲院是其童年回憶，又言以前戲院較大，對結業消息表示無辦法，形容是「時代嘅巨輪」，稱「我哋做唔到任何一樣嘢可以令佢留得低」，故留下一張戲票作回憶已是他可以做的事。