總統戲院結業｜田啟文稱警號嚴峻　一周兩院消失：租貴觀眾選擇多

戲院結業潮｜新寶院線今日（27日）於Facebook社交平台宣布，旗下銅鑼灣總統戲院將於4月30日光榮結業，連同周日（21日）最後營業的新蒲崗嘉禾啟德戲院，一周多兩戲院告別。

香港電影工作者總會發言人田啟文對總統戲院結業感驚訝：「總統戲院咁耐時間、咁耐日子都結業，地段都係好好嘅地段。」他又稱早前曾見過該戲院老闆，形容對方對香港電影業支持可謂不遺餘力，該舖位是其物業非租用，也未聽聞要結業：「係另一個嚴峻警號，自己地方都唔做，真係要去了解。」



香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

新寶院線4月27日於Facebook社交平台宣布，旗下銅鑼灣總統戲院將於4月30日光榮結業，並感謝大家支持。（新寶院線）

香港戲院市道處寒冬，本月21日的「全港戲院日2024」當日，位於新蒲崗的嘉禾啟德也是最後營業日，下周二輪到總統戲院。

田啟文讚總統戲院老闆不遺餘力：自己地方都唔做真係要去了解

田啟文對總統戲院結業感驚訝：「總統戲院咁耐時間、咁耐日子都結業，地段都係好好嘅地段。」他又稱早前曾見過該戲院老闆，形容對方對香港電影業支持可謂不遺餘力，該舖位是其物業非租用，也未聽聞要結業：「係另一個嚴峻警號，自己地方都唔做，真係要去了解。」

短時間內兩間戲院先後結業，田表示對電影業確實不理想，相信有不少因素，例如觀眾選擇增多、租金昂貴、電影本身吸引力及看電影成本等，許多因素都會令戲院經營更加艱辛。

業界正全方位考慮如何令營商環境更好

田啟文又說，有人結業也有人希望在港開戲院，業界也探索如何鼓勵商家在港開戲院。他指，始終電影業、戲院業等屬自由市場，不可一味希望政府下功夫，稱以往曾建議政府在批地時要求發展商預留位置開戲院，但現時政府賣地經常流標，不能單純考慮政府如何幫助，業界也正全方位考慮如何令營商環境更好。

▼4月21日 「全港戲院日2024」嘉禾啟德最後營業日▼

