全港戲院日｜20.3萬觀眾入場較去年少1.8萬　票房$611萬亦跌8.2%

香港戲院商會今日（22日）公布，「全港戲院日2024」活動（21日、周日）錄得203,869人次入場，創下有記錄以來周日最高，惟在晚上8時後入座則較遜色。商會對成績感到滿意，強調黃色暴雨警告亦沒有減退觀眾，相信能培養市民入場觀賞電影的習慣。



不過，若對比去年首個戲院日的數據，當時於周六舉行，吸引約222,036人次入場，單日票房錄得約6,661,080元。即今年是減少18,167人次入場，跌幅8.2%，若按同樣一律30元戲票計算，票房跌至6,116,076元。



▼2024年4月21日 「全港戲院日」人流不絕 ▼



20.3萬人次入場 創周日最高紀錄

香港戲院商會公布，「全港戲院日2024」於昨日圓滿舉行，縱使天文台發出黃色暴雨警告，亦沒有減退觀眾興致。昨日參與活動的戲院共有63間、放映電影數目超過70部，全日共有203,869人次入場，創下有記錄以來周日最高，若對比上周日高出逾3倍。

若翻查去年的資料，當時戲院日吸引約222,036人次入場，單日票房錄得約6,661,080元。換言之，今年戲院日的人次相比去年跌8.2%，減少18,167人次，若按同樣一律30元戲票計算，票房跌至6,116,076元。

不過去年的戲院日是4月29日星期六舉辦，當日並無發出黃色暴雨警告，而今年則於周日舉辦。

▼2023年4月29日 「全港戲院日」戲院人流不絕 ▼



+ 1

晚上8時後入座較為遜色 日間則錄得1.4%升幅

香港戲院商會理事長袁彥文表示，第二年舉辦戲院日，錄得逾20萬人次參加，對成績感到十分滿意。商會強調今年活動於周日舉辦，若對比兩年的人次數據，由早上至晚上8時前錄得1.4%升幅，惟晚上8時後市民或因翌日需要上班，數據較去年遜色。

袁彥文又指，留意到昨日入場觀眾以一家大小的客人為主，並吸引青少年與朋友相約觀賞電影，相信戲院日能培養他們入場的習慣。商會期望市民能感受到業界優秀的服務及先進放映投術，日後定期入場觀賞電影。

香港電影發展局主席王英偉表示，今次活動再次獲得破紀錄佳績，實在令人振奮。香港電影發展基金未來會繼續推出措施，支援並推動戲院業及電影業蓬勃發展。