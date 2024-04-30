機管局CEO林天福轉任主席　年薪千萬變11萬董事袍金　任期3年

政府今日（30日）公布，委任機管局現任行政總裁林天福為機管局主席，接替擔任9年主席的蘇澤光。現年65歲的林天福在2022/23年度，薪酬達1,113萬元再創新高，但轉任主席後，只收每年11萬元袍金。



政府同時委任三名新成員入機管局，包括陳阮德徽、龔楊恩慈和姚柏良，及再度委任兩名現任成員趙式明和唐嘉鴻。所有任命將於今年6月1日起生效，任期3年。機管局表示，董事會將即時開始就行政總裁一職作全球招聘。



機管局行政總裁林天福獲升任為主席一職，任期3年，今年6月1日起生效。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄表示，衷心感謝蘇澤光過去九年在領導機管局方面的貢獻，並對他的全心全力付出表示讚許。林世雄又讚揚，蘇澤光的領導下，香港國際機場多年來業務穩步向上，特別在規劃及建設三跑道系統、發展「機場城市」、拓展多式聯運網絡及提升空運服務等主要範疇中擔當關鍵的角色，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

林天福自2014年起擔任機管局行政總裁，林世雄表示，期待與林天福緊密合作，抓緊三跑道系統落成和「機場城市」發展的契機，繼續推動香港國際機場的長遠發展，並積極向外宣傳和開拓商機，以進一步提升香港的國際航空樞紐地位。林天福出任機管局主席的同時，將會離任機管局行政總裁一職。

原有成員黃冠文將於今年6月1日離任。

機管局表示，歡迎政府公布任命，董事會將即時開始就行政總裁一職作全球招聘。