港航主席孫劍鋒：今年引進8架新飛機　五一黃金周客量按年增1.5倍

疫情後航空業恢復迅速，香港航空主席孫劍鋒表示，港航去年底已恢復100%運力，20架飛機平均每日利用率達11.3小時高水平，今年打算引進8架新飛機及擴充五成機艙服務員人手，年底人手料能回復疫情前總數七成，並計劃新增飛台中及其他航線，及增加機上娛樂設備等。他稱港航去年已成功重組債務，目前財務及債務狀況十分健康，去年盈利率更超過所有時期，預料今年也增長迅速。



孫劍鋒說，五一黃金周期間每周增加17班次至116班，及轉用寬體機載客，包括內地華東線及泰國曼谷等航線，今年五一黃金周總乘客數較去年增加1.5倍。他又稱，去年機票昂貴情況已回落至現時較相宜水平，只有旺季熱點才較貴，料票價在目前勞動人手情況下沒太大下降空間。



香港航空主席孫劍鋒表示，港航去年底已恢復100%運力，今年打算引進8架新飛機。（何瑞芬攝）

港航主席孫劍鋒今日（30日）接受《香港01》訪問，提到疫情復常以來，港航各方面恢復良好，去年底已恢復疫情前100%運力，20架飛機平均每架每日利用率達到11.3小時的高水平。他稱今年計劃增添8架新飛機，包括空中巴士A320、321及330系列，未來也計劃每年買10架新飛機，以應付營運需要。

預料年底會增加五成機艙服務員

孫指現時港航未有人手短缺問題，也無因缺人影響航班，但為配合新飛機加入機隊，會相應增加人手，預料年底會增加五成機艙服務員，也已申請全球招聘名額，包括招聘大灣區、日本、台灣、韓國及泰國機艙服務員等，年底公司總人手料能回復疫情前總數七成。他指現時機師人手充裕，足以應付日常營運，也有與航空學院合作，聘用學院畢業生等。

港航疫情前數度傳陷入財困，去年已展開債務重組工作。孫劍鋒透露，債務重組非常成功，現已消除大多數債務，財務狀況也非常健康、良好，隨疫情後高速恢復，去年盈利率比過去所有時期高，今年也增長迅速。

已恢復5架A330客機娛樂系統

港航前日（28日）恢復往塞班島航班，本身是資深機長的孫劍鋒更親自駕駛，他指不久後會增加台中航線，未來也有新航線，包括內地新疆烏魯木齊等一帶一路及對香港經濟有幫助的航點，熱門的日本東京、大阪及內地北京等也會考慮加密班次，又笑言一直有持續做機師訓練，但工作太忙，「我也很希望（駕駛首航）啊！」

他說，因目前機隊以窄體機為主，短期內會集中區域市場，包括日本、內地等，會在穩定發展及檢視日後增加飛機計劃後，才考慮恢復美國等長途路線。港航自2019年起暫停機上娛樂，孫透露好消息，目前已恢復5架A330客機的娛樂系統，後續工作也一直在做，例如增架機上wifi等，現已就娛樂系統做全球招標，強調不止是恢復，更是要在過程中再升級。

香港航空主席孫劍鋒表示，港航去年底已恢復100%運力，今年打算引進8架新飛機。（何瑞芬攝）

送出1,000張免費來回機票予本地學界

全球面臨機票昂貴狀況，孫劍鋒稱現時機票價格已由去年高位回落至較合適水平，相信淡季比較便宜，只有旺季熱點較貴，在目前各項成本之下，相信下調空間不多。

內地五一黃金周將至，孫劍鋒稱會每周增17航班至每周116班，包括華東及曼谷航班等，以售出機票情況看，今年五一黃金周總乘客數較去年增加1.5倍。他指日本在這段期間也有黃金周，會視乎情況盡量以較大的寬體機載客。

另外，港航新一屆「擁抱世界」學生贊助計劃今舉行啟動禮，多間學校學生出席，會透過送出1,000張由機場管理局贊助之免費來回機票予本地學界，鼓勵學生外遊學習。今屆送出的機票適用於由港航營運的北京和上海航線，機票分配以先到先得方式分配，有意參加學校須構思一項課外活動及提交計劃書，現時已有15間學校申請。