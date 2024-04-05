香港航空機管局送1000張機票　供學校辦外遊活動　限北京上海航線

香港航空啟動新一屆「擁抱世界」學生贊助計劃，將送出1,000張由機場管理局贊助之免費來回機票予本地學界，鼓勵學生外遊學習。今屆送出的機票適用於由港航營運的北京和上海航線，機票分配以先到先得方式分配，有意參加學校須構思一項課外活動及提交計劃書，到港航網站申請。



（圖片來源：香港航空）

港航表示，今屆「擁抱世界」學生贊助計劃，會送出1,000張由香港機場管理局贊助的免費來回機票予本地學界，適用於港航北京和上海航線，以先到先得的方式分配，有意參加學校可於港航企業社會責任網站進行申請。

活動內容可圍繞「歷史與文化」、「創新與科技」、「公共與社會發展」等

港航指，與過往相同，參加今屆計劃的學校須為學生構思一項課外活動，並就活動內容提交具體計劃書，內容可圍繞「歷史與文化」、「創新與科技」、「公共與社會發展」等主題為基礎。在完成旅程後，獲得贊助之學校可提交旅遊視頻及遊記，展示及分享學生的交流經歷及整體體驗

港航表示，自2014年首次推出以來，已送出4,000張來回機票，今次是事隔五年重新啟動計劃。