五一假期｜雨天阻戶外行　銅鑼灣SOGO下午人湧　再等煙火與五月天

五一黃金周假期今日（1日）開始，香港陰雨連綿，戶外行或受影響，反而帶往購物點人，。在銅鑼灣街頭，有遊客拖着行李篋打着傘逛街，內地旅客來港旅遊熱點的銅鑼灣崇光百貨有人潮，商場內部份名牌店需要排隊入內。有旅客稱，黄金周特意來港看煙火表演，為是次重點行程，若因天氣原因而取消，感到十分可惜。



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銅鑼灣崇光百貨，部份名牌店需要排隊入內。與朋友將留港三日的周小姐表示，今次來港主要想City walk ，放鬆心情，因此沒有計劃購物行程。她們指，預料會到尖沙咀、上環、中環等地。她們又指，今次特意來港看煙火表演，是重點行程，若因天氣原因而取消會感到可惜。

王小姐（右）與友人來港兩天，她指，昨日到港，去了維多利亞港，今天打算到處逛逛。（鄧宇詩攝）

王小姐與友人來港兩天，她指，昨日到港，去了維多利亞港，今天打算到處逛逛。她指，今次是第一次來港，認為香港「還不錯」，「很有自己的特色。」她表示，今晚亦會去尖沙咀看會有煙火表演。

從深圳來的黃小姐今晚會到中環看五月天演唱會，她指，今早到港，打算在港島區逛逛，晚上看完演唱會就會回深圳。她表示，不太擔心今晚的表演會像昨晚一樣傾盆大雨致取消。不過，她表示，香港人流較以往五一黃金周少，認為受天氣影響，旅客未必想到港旅遊。

▼5月1日 西九龍高鐵站▼

