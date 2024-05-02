五一｜首日酒店walk-in客增一成　邵家輝：要諗多啲好計迎合旅客

今日是內地五一黃金周假期第二日，截至昨日（1日）晚上9時，有近69萬出入境人次，其中訪港內地旅客超過17萬人次。有酒店業界人士指，留意到酒店客人的入住模式有所改變，客人的即日入住率增加12％。批發及零售界立法會議員邵家輝指，留意到旅客消費模式有所改變，業界需要根據旅客的消費模式改變去作出調整。



+ 14

一連5日的內地五一黃金周假期已展開，截至昨日（1日）晚上9時，有近69萬出入境人次，其中訪港內地旅客超過17萬人次，比去年五一全日入境人次超出3萬多人，也比去年五一黃金周首日全日多約8,000人（165,669人次）。

酒店業新現象 walk-in客增逾一成

旅遊促進會總幹事崔定邦在港台節目《千禧年代》中表示，留意到小型精品酒店在昨日接近爆滿，而整體酒店入住率都是理想的。他續指，現時內地旅客會有新的出行模式，短途客通常會以「快閃」為主，年輕旅客會認為內地酒店性價比高，而且過關方便，所以選擇在港遊玩後回深圳入住酒店。雖然昨日上午天氣不佳，但仍錄得超過17萬人次的訪港內地旅客，數字相當理想，相信如果天氣好的話，入境人數會更多，而港人北上的出境數字亦屬正常。

旅遊促進會總幹事崔定邦在港台節目《千禧年代》中表示，留意到小型精品酒店在昨日接近爆滿，而整體酒店入住率都是理想的。（資料圖片／梁鵬威攝）

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在節目中表示，今年4月30日的酒店入住率為82％，比去年同期91％下跌近一成。他指，集團在灣仔的酒店入住率下跌11％，而房價亦較去年下跌了350元，相信是與旅客的旅遊地點選擇變多，及暴雨影響出行決定有關。他也留意到酒店房客的入住模式有所改變，顧客的即日入住率多了12％，「我哋walk-in（即場入住）嘅客好多」，在昨日尤其明顯。

陳宗彝指，集團期下的酒店都屬五星和四星級，因此主要的客人都不會選擇即日來回，他補充去年尖沙咀和灣仔兩間酒店的入住率分別為超過九成及九成五，酒店會以低房價取得高入住率。

旅客的消費模式改變 邵家輝：要諗多啲好計

批發及零售界立法會議員、 自由黨主席邵家輝在節目中表示，今年零售業的銷情比往年多，屬理想，相信如果天氣好的話數字會更好。（黃浩謙攝）

批發及零售界立法會議員、 自由黨主席邵家輝在節目中表示，今年零售業的銷情比往年多，屬理想，相信如果天氣好的話數字會更好。他留意到旅客消費模式有所改變，由以往旅客以購物為主，現在則以深度遊為主，「佢地以前可能嚟過香港好多次，除咗旅遊旺區之外，仲想探索吓其他位置」。他續指，相信香港仍有很多吸引旅客的特色，但業界就需要根據旅客的消費模式改變去作出調整，「要諗多啲好計同好嘅產品」。