五一黃金周︱至晚上9時逾17萬內地旅客訪港 比去年同日多3萬
撰文：吳美松
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今日（1日）為內地五一勞動節長假首日，旅發局特地舉行維港煙火表演，預計會有80萬內地旅客訪港。截至晚上9時有近69萬出入境人次，其中訪港內地旅客超過17萬人次，比去年五一全日入境人次超出3萬多人，也比去年五一黃金周首日全日多約8,000人（165,669人次）。
入境處截至今日晚上9時，總出入境人次有近68.9萬，入境人次有約39萬，比出境人次約29.5萬多約9.5萬。去年五一全日入境人次為145,022人次，訪港內地客錄得129,349人次。
約39萬入境人次中，有約17.3萬人為內地訪港旅客，海外入境旅客亦有2.5萬人次左右；離境港人則有約18萬，比入境的內地旅客僅多約1萬。
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