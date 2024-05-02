五一黃金周｜江玉歡：如香港開更多內地品牌　內地人為何要來港？

五一黃金周首日，截至晚上9時有17.3萬人次內地客訪港。晚上8時維港有10分鐘煙火匯演，然而立法會議員江玉歡稱，到10點左右尖沙咀已經人去樓空，質疑10分鐘煙火對香港經濟有多大幫助。



江玉歡認為，對比深圳之下，香港旅遊、零售等手法已經落後，但不應該和他們鬥便宜，而是要針對吸引年輕客、高消費客、商務客以及國際客群。她又提出多個問題，呼籲香港要夠國際化，指如果香港愈來愈多內地品牌店舖，為何內地人要來港旅遊。



有旅客在觀看煙火後，認為煙火疏落，與旅發局宣傳的照片頗有出入。（梁鵬威攝）

過去幾個星期到了港深多個關口及附近視察的江玉歡說，無論周末還是平日上下班時間，過關人數眾多，西九及蓮塘口岸停車場也旺場，但香港市區無論是尖沙咀或銅鑼灣，停車場已不再排隊。

深圳訂製家俬包送貨 且便宜一半

她指深圳的零售消費服務佳，無論是家居用品、衣履鞋襪或食物，付款後免費包送，再加上拼多多及淘寶，認為香港人根本不用在港買生活用品。而且有很多香港人在深圳訂製家俬，由度尺到運送安裝兩三星期完成，而且價錢便宜一半。臨近五一，深圳商戶會發微信給香港客戶，提醒他們到深圳消費。

她認為深圳商戶找對了銷售對象，用對了銷售手法，令香港顧客在深圳食買玩得開心。

內地五一黃金周一連五日假期今日（1日）展開，早上天氣有雨，今早位於深圳灣口岸的出入境位置人流暢通，未見擁擠。（蘇煒然攝）

新開的店是否適合本地客群？是否國際化？

江玉歡提出多個問題，問道政府有否做過針對香港飲食、零售業的科學化調研，有否策略應對深圳的招數。又問本港食肆商舖新的開、舊的走，但開的還是關的較多，而新開的是否適合本地客群。她又問香港是否在走國際化，指如果香港愈開愈多內地品牌食店和零售店，香港的形象和品牌還剩多少，如果香港與深圳的店舖類似，為何顧客還要來香港。

對於香港旅遊業，江玉歡指「有點彷彿回到1980年代，還靠旅遊巴團」。她說深圳已經少見到旅遊巴，旅客馮鐵路和手機程式，就能在市內自由行，將商業活動散開來。但香港仍要用大量旅遊巴接載旅行團，「點解唔能夠做多些潮遊、文化遊、矜貴遊？」

選委界立法會議員江玉歡強調香港絕對不能也沒有能力鬥便宜，認為應針對性吸引年輕客、高消費客、商務客和國際客群。（資料圖片/歐嘉樂攝）

無法鬥便宜 倡吸高消費客、商務客

她強調香港絕對不能也沒有能力鬥便宜，認為應針對性吸引年輕客、高消費客、商務客和國際客群，不應和深圳爭同一類客，而一些在香港舉辦的演唱會，確實也成為內地年輕人的熱門節目。

深圳不少外國商務客 提醒港必須更積極

江玉歡補充，早前在深圳看到不少外國商務客，提醒香港必須更積極吸引商務和國際客群，否則到其他地方勝過香港時就後悔莫及。她亦提到外籍男朋友要到深圳，現時仍然要用護照過關，若往後過關速度加快的話，將吸引更多外籍人士北上。