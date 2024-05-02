流感高峰期｜病毒活躍度連升四周　11日奪47命　5歲以下入院率高

衞生防護中心公布的最新一期新冠及流感速遞顯示，流感病毒檢測陽性比率再上升，為10.63%較前一周9.77%高，為連續四星期上升。公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，錄得0.70，低於前一周，處於中強度水平，不過0至5歲入院率不跌反升，高達4.28，處於極高強度水平。此外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為84宗，當中包括45宗死亡個案，兒童則錄得3宗嚴重個案，兩人死亡。



香港在一月初踏入冬季流感季節，新一期新冠流感速遞指，流感病毒檢測陽性比率為10.63%，較於前一周的 9.77%微微上升。檢測個案當中有83%為甲型（H1）流感、12%為甲型（H3）流感及5%為乙型流感。

至於公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，錄得0.70水平，低於前一周的0.80，處於中強度水平，不過0至5歲入院率則不跌反升，高達4.28，處於極高強度水平，即每一萬人入院中有4.28人因流感入院。

另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為84宗，當中包括45宗死亡個案。至於兒童個案，錄得3宗嚴重個案，兩宗為死亡個案。至於過去一周，學校及院舍則錄得57宗爆發個案，受影響人數為261人。

新冠肺炎個案持續上升，據最新一期新冠及流感速遞稱，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有上升，由前一周化驗所檢測到到829宗陽性個案輕微上升至831宗，檢測陽性比率為9.70%。至於過去11日，學校及院舍則錄得23宗爆發個案，受影響人數為134人。