流感｜5歲女童無打疫苗　甲型流感併發休克　入住兒童深切治療部

衞生防護中心今日（2日）公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名未有接種季節性流感疫苗的5歲女童，她於4月29日起發燒、全身乏力和嘔吐，翌日向私家醫生求醫，同日因徵狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部。其臨床診斷為甲型流感併發休克。女童經治理後情況好轉，現時情況穩定。



衞生署衞生防護中心5月2日公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名未有接種季節性流感疫苗的5歲女童。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的5歲女童。

女童於4月29日起發燒、全身乏力和嘔吐，翌日（4月30日）曾向私家醫生求醫，同日因徵狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部。

衞生防護中心指，女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克。經治理後情況好轉，女童現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，女童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

威爾斯親王醫院。（資料圖片/鄧穎欣攝）

衞生防護中心發言人指，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。而有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，更應盡快接種流感疫苗。