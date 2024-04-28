甲型流感｜3歲女童發燒送院後確診併發腦病變　情況嚴重入PICU

衞生防護中心今日（28日）公布，一名過往健康良好的三歲女童昨日起發燒，同日被帶到伊利沙伯醫院求醫後，入住兒童深切治療部（PICU）；女童被確診為甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重，中心正繼續調查個案。中心提醒社會各界提高警覺，並呼籲市民接種季節性流感疫苗以應對流感季節。



衞生防護中心今日（28日）公布，一名過往健康良好的三歲女童確診甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。（資料圖片）

無打流感疫苗 一名家居接觸者近日曾出現相關病徵並已痊癒

中心指，女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應；臨床診斷為甲型流感併發腦病變。初步調查顯示，女童未有接種今季季節性流感疫苗，惟潛伏期內沒有外遊；其一名家居接觸者近日曾出現相關病徵並已痊癒。

中心提醒，流感對高危人士可引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。中心呼籲除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都應接種疫苗；尤其長者及兒童。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

中心提醒市注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。