侍應認和14歲妹四度性交　求情稱關係「好到過咗火」　下周一判刑

男侍應涉在單位內和14歲胞妹看電影時，出現性慾。他向對方做出曖昧的行為，以「佔便宜」，並在沒有使用安全套下和胞妹性交。兩人其後再在單位內，三度性交。他們其後發生爭執，才沒有繼續，而事件最終報警。侍應今（3日）在高等法院承認四項亂倫罪，並在求情稱和胞妹的關係「好到過咗火」，惟法官質疑其說法。法官把案件押後至下周一判刑，期間侍應續還柙。



被告TTC，30歲，侍應。辯方求情指，被告和胞妹的關係「好到過咗火」，惟法官質疑此說法，指根據創傷報告，事主稱受到傷害。

案情指，被告、胞妹X和母親同住小西灣某單位。首次事件發生於2017年至2019年間，X當時14歲。兩人坐在沙發上看電影，期間被告有性慾，主動靠近X並做出曖昧的行為，以「佔便宜」。被告之後和X性交，直至對方不喜歡而停止。被告認為X沒有拒絕，或因她不知道被告在做甚麼。

被告和胞妹一同看短片時 攬著對方以「佔便宜」 其後性交

第二次事件發生於2019年底，當時被告和女友分手。他和X躺在床上，拿著手機一同看短片。期間，被告攬著X以「佔便宜」，令自己感興奮。當X的大腿碰到被告的陽具時，令他產生反應，著對方「將隻腳攬過嚟」，X則替被告手淫。被告繼而拿出陽具，在對方的兩腿之間磨擦，其後和她性交。

此外，被告於2019年12月再兩次和X性交。案情指，被告在四次事件中都沒有使用安全套，亦沒有射精。

兩人其後發生爭執，沒有再發生性行為。被告於2021年12月被捕，他在警誡下稱「阿Sir，我係同佢發生過性關係」。

案件編號：HCCC214/2023