銷售員非禮強姦親女　女兒首被姦時僅8歲　官斥喪盡天良重囚15年

藥房銷售員涉自女兒8歲起多番性侵，包括迫她口交、強姦等。女兒後來一度搬離住所，及後又搬回他家，結果再遭父親侵犯。女兒遂將事件告訴學校老師，事件才被揭發。銷售員經審訊後被裁定強姦、非禮等6罪成，今（22日）在高等法院被判刑，法官斥被告性侵自己親生女兒，行為「喪盡天良、有違人性」，極其自私，是禽獸行為，將對女兒造成深遠的陰影，或甚影響她一生幸福，重囚15年。



被告CSL（36歲，藥房銷售員），被控2項強姦罪、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪。控罪日期介乎2016至2021年3月間，涉及同一事主女童X（案發時約8至13歲）。

被告CLS強姦及非禮女兒罪成，被判囚15年。（資料圖片）

控方開案陳詞指，被告於2016年首次性侵只得8歲的X，該次被告在床上把手伸入X的內褲並觸碰其私處，之後更脫掉她的褲子嘗試性交，最後在X體外射精。數天後被告又要X替她口交，過程中曾扯著她的頭髮移動，並在X口內射精。

再搬回家時再被性侵

X曾於2019年搬到外婆家住，後來外婆稱家中無人照顧她，她在不情願下搬回被告家住。之後被告繼續侵犯已13歲的X，包括要她口交、觸摸私處、摙她乳房等。X雖拒絕，但被告曾稱：「你無得唔要。」及後被告又曾強行從後與X性交，並在X反抗時稱：「一陣就唔會有感覺。」完事後用紙巾清潔。

X最後向中學老師傾訴，事件交由警方跟進。法醫替X檢查時，並未發現她身上及私處又任何新近造成的傷口，認為單憑檢驗結果不能證明或否定X案發時曾與他人性交。

案件編號：HCCC212/2022