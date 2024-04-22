菲籍男認多番非禮女友女兒　摩擦下體逾1小時　遭女友對質即道歉

中年菲籍男子涉嫌在5年間3度非禮女友的女兒，女童當時7至12歲，及至他搬離單位，並再上住所找女友時，仍對女童作出侵犯，包括曾用下體摩擦女童私處達數十分鐘至超過1小時。女童長大後與母吵架時爆出事件，母即質問在場的菲男，菲男即道歉並求不要報警。他今(22日)在高等法院承認3項非禮罪，案押後至5月7日判刑。



被告於2018年已搬離X家

被告TIQUIA Joel M.（51歲），承認三項猥褻侵犯另一人罪。案情指，X生於2010年，她是母親Y和前夫所生的女兒。X母在2016年9月開始與被告約會，被告並搬到X與其母的家中同住，直到2018年中，被告與X母有爭執而搬走，但之後仍不定期到X家探訪。

菲律賓籍被告TIQUIA Joel M.在高等法院承認3項非禮罪。（資料圖片）

X僅7歲時被關在主人房非禮

案情指，2017年4月某天下午，X當時7歲，被告與X在主人房討論一些事後，在X打算離開時，被告將門鎖上，並要求X行近他。X欲開鎖離開但失敗，只好站在床邊面向被告。被告隔著睡衣狀似按摩地觸摸X的胸部，歷時約15分鐘。事後叫X不要告訴別人，又稱這是他們之間的秘密，然後開鎖該X離開。

用下體摩摖X私處一至個半小時

另於2018年5月某天下午，被告要求X（8歲）到主人房，並著她脫下身上衣物，X未有照做。被告則先後自行脫下兩人的衣物，吩咐X面向床躺下，X照做。被告站在X身後，在X私處位置摩擦下體，歷時一至個半小時。

走入X房關燈摸胸及私處

最後於2021年10月6日晚上9時半，當X（11歲）躺在床上打算睡覺時，被告突然進入房間並關燈，然後坐在X身旁，伸手進入X的睡衣內觸碰其胸部，更指插X的陰道。X感不適推開被告，被告於10時15分離開房間。

被X母對質即道歉求放生

翌日，X和母親在家中發生爭執，期間X透露曾遭被告性侵。母親聞言和被告對質，被告即向X母道歉，並請求X母不要報警。事件隨後報警處理，被告在警方到場前已離開，但同日被捕。

案件編號：HCCC 293/ 2023