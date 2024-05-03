新聞自由指數｜香港排135升5位但評分跌　被評為「狀況艱難」級別

無國界記者組織（RSF）今日（3日）公布今年世界新聞自由指數，於180個國家或地區中，香港排名135位，雖較去年上升5位，但評分減少1.8分至43.06分，仍處不合格水平，被評為「狀況艱難（Difficult）」級別，排在津巴布韋、喀麥隆及烏干達等非洲國家後面。至於中國則排名第172位，較去年排尾二上升7位，整體評分稍至23.36分。



無國界記者組織（RSF）自2002年評估180個國家或地區新聞自由指數，並為該些國家或地區評分、排名，且按評分劃分五個等級。香港排名自2022年由中游80位直插谷底至歷史新低第148位，去年則稍反升至140位。

今年香港排名仍未能返回昔日中游位置，但稍升5位，排在第135位，被評為第四級「狀況艱難（Difficult）」級別，排名較新加坡（126位）、菲律賓（134位）、喀麥隆（130位）、津巴布韋（116位）及烏干達（128位）低。

無國界記者組織（RSF）今日（3日）公布今年世界新聞自由指數，於180個國家或地區中，香港排名135位，雖較去年上升5位。（無國界記者組織）

此外，香港排名雖稍升5位，但整體評分較去年下跌，由原來44.86分，減少1.8分至43.06分，主要在民主及社會相關指標分數有所下降。

2024年香港新聞自由指數排名第145位。（資料圖片）

無國界記者組織：不復當年以無所畏懼調查新聞聞名

RSF對香港評價與去年相若，指自通過國安法後，香港新聞自由受到前所未有挫折，又再次提及《蘋果日報》及《立場新聞》關閉，香港電台遭審查等，不復當年以無所畏懼的調查新聞聞名。

至於中國排名由去年「尾二」的179位上升7位至172位，整體評分上升至23.36分，續被列入第五級「狀況嚴峻」國家。至於排名較靠前的亞洲國家或地區包括台灣（27位）、南韓（62位）及日本（70位）等。

整體而言，北歐國家排名較前，其中挪威連續第八年排名第一，丹麥及瑞典分列第二及三，其餘芬蘭（5位）及冰島（18位）均排在較高位置。至於英國則排第23位，美國排55位。