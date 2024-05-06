調查｜近半長者稱子女移民　「留港長者」依賴以老護老

香港人移民潮持續，循道衛理中心於2023年6月至12月期間，向205名本港65歲或以上的長者進行網上問卷調查發現，發現約48%受訪長者有1名或多於1名子女，曾於過去3年移居外地。機構認為，調查反映「以老護老」的情況在這類「留港長者」老齡化的情況下趨向普遍。受訪的長者亦預視數年後身體情況改變，普遍需要「情緒支援」、「服務轉介」及「實質陪伴」三方面服務。



香港人移民潮持續，循道衛理中心於2023年6月至12月期間，向205名本港65歲或以上的長者進行網上問卷調查發現，發現約48%受訪長者有1名或多於1名子女，曾於過去3年移居外地（示意圖／資料圖片）

循道衛理中心在去年6月至12月期間，向205名本港65歲或以上的長者進行網上問卷調查發現，發現約48%受訪長者有1名或多於1名子女，曾於過去3年移居外地，當中30％成超過75歲。有75％受訪者表示，由伴侶或較年長的親友照顧。

循道衛理中心推出計劃 監察留港長者

除了進行網上問卷外，組織亦邀請了部分受訪者進行訪談，有受訪者反映表示，「依家行得走得，希望自己照顧到自己，唔使加重仔女嘅心理同經濟負擔。」同時，亦有受訪者指，若數年後身體情況改變，需要「情緒支援」、「服務轉介」及「實質陪伴」等三方面的服務。亦有四成受訪者反映，期望有恆常的復康運動。

機構又指，「留港長者」即使與子女視像聯絡亦未必能及時發現父母的真的狀況，因為長者未必會如實交代。

循道衛理中心預備推行一個以跨專業為本的社區健康計劃，以個案管理模式監察這群「留港長者」的身體狀況，並由社工、物理治療師、護理人員等提供一站式服務和治理。